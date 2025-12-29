ANALIZĂ Care sunt diferențele între toate tipurile de mașini electrificate?

În zilele noastre, alegerea unui autoturism poate fi copleșitoare din cauza tuturor opțiunilor de sisteme de propulsie. Acum, clienții au de ales între vehicule cu motoare cu ardere internă, electrice sau trei tipuri de hibride. Diferențele între cele cu motoare normale și electrice sunt deja cunoscute, dar cu ce diferă un vehicul hibrid de unul plug-in sau unul mild hybrid?

Cele mai importante tipuri de vehicule electrificate

De la bun început, trebuie făcută o distincție între vehiculele electrice și cele electrificate. Cele electrice mai sunt cunoscute și ca battery-electric vehicle (BEV). Ele sunt alimentate de un pachet de baterii și propulsate de unul sau mai multe motoare electrice. Cel mai bun exemplu este Dacia Spring, Hyundai Inster sau Tesla Model Y, unul dintre cele mai populare EV-uri la nivel mondial.

Pe urmă, avem vehiculele electrificate, cunoscute și ca hibride. Acestea sunt dotate atât cu un motor cu ardere internă (ICE), cât și de un sistem electric. El fie poate ajuta la propulsie, fie la demarare. Pe piața din România, există trei tipuri de mașini electrificate. Hibridele tradiționale reprezintă majoritatea, în timp ce cele mild hybrid sunt de bază, iar cele de tip plug-in sunt cele mai avansate.

Ce este un mild hybrid?

Un sistem mild hybrid, denumit uneori hibrid ușor de 48 de volți, se concentrează cel mai puțin pe energia electrică. Spre deosebire de toate celelalte hibride, un vehicul mild hybrid nu poate fi propulsat exclusiv electric.

Odată cu avansarea sistemelor electrice de 48 de volți, producătorii de automobile adaugă un mic motor electric pentru a furniza putere suplimentară motorului la accelerare. Deoarece motorul electric asistă motorul termic la viteze mici, există un ușor beneficiu în ceea ce privește economia de combustibil.

Această variantă este cel mai ieftin și mai simplu mod de a realiza un vehicul hibrid. În comparație cu celelalte tipuri de hibride, avantajele unui mild hybrid sunt și cele mai mici. Astfel de sisteme se regăsesc în mașini precum Dacia Duster, Kia Sportage sau Suzuki Vitara. Totodată, și monoposturile de Formula 1 pot fi considerate hibride ușoare, deoarece acestea nu pot rula exclusiv electric, partea electrică fiind doar pentru a oferi mai multă putere.

Ce este un vehicul hibrid?

În comparație cu un mild hybrid, un vehicul hibrid „standard” dispune de un motor termic și unul electric, ce poate fi utilizat și în propulsie. Cele două pot lucra împreună pentru a îmbunătăți performanța autoturismului sau economia sa.

Un hibrid poate parcurge o anumită distanță doar cu energie electrică, iar această energie electrică este recuperată prin frânarea regenerativă sau prin funcționarea motorului pe benzină. La viteze mici în oraș, motorul nu este probabil să funcționeze. Acest lucru ajută la economisirea combustibilului, producând în același timp mai puține emisii de eșapament.

Sistemul hibrid poate ajuta performanța unui autoturism într-o mare măsură. Publicația Jalopnik dă exemplu supercar-ul Corvette E-Ray, ce dispune de o baterie de 1,9 kWh. Chevrolet susține că sistemul hibrid montat pe Corvette este acolo strict pentru performanță, nu pentru economie.

Cu toate acestea, hibridele sunt gândite în special pentru economie. Cel mai cunoscut astfel de vehicul la nivel mondial este Toyota Prius. Doar în Statele Unite au fost comercializate peste 2,1 milioane de unități pe parcursul a 20 de ani și cinci generații, potrivit datelor goodcarbadcar.net. Printre hibridele comercializate la nivel local se numără și Dacia Bigster, nominalizată pentru premiul „Mașina Anului” 2026, Renault Austral sau MG ZS Hybrid+.

Ce este un plug-in hybrid?

Diferențele dintre un hibrid standard și un plug-in hybrid nu sunt foarte mari. Hibrizii de tip plug-in sunt hibrizi tradiționali la care s-a adăugat o priză ce permite încărcarea bateriei de la o priză de perete. De obicei, sunt mai grele decât hibrizii convenționali, dar avantajele în ceea ce privește economia de combustibil compensează adesea acest lucru.

Hibridul plug-in nu este necesar să fie conectat la priză, deși obțineți avantaje semnificative dacă faceți acest lucru. Adăugarea autonomiei de la rețeaua electrică este mai ieftină decât adăugarea autonomiei de la benzinărie. Cu cât parcurgeți mai mulți kilometri cu energie electrică, cu atât economisiți mai mult față de alimentarea completă cu benzină.

Printre vehiculele plug-in hybrid disponibile pe piața locală se numără Toyota Prius, în varianta sa PHEV, mașini din grupul Volkswagen (precum VW Golf eHybrid sau Škoda Octavia iV) sau Hyundai Santa Fe.

Alte categorii de vehicule electrificate

Printre tipurile de vehicule electrificate se numără și vehiculele cu autonomie extinsă, cunoscute și ca Range-Extended Electric Vehicle (REEV). Acestea sunt vehicule electrice dotate cu un motor termic, ce acționează strict pe post de generator. Modelul bavarez BMW i3, scos din producție în vara anului 2022, putea fi cumpărat în această formă. Modelul putea fi dotat cu un motor termic în doi cilindri, ce acționa strict ca un generator.

Piața de vehicule REEV din România încă este restrânsă, cel mai popular model fiind Nissan Qashqai.