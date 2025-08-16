Andrew Tate, rămas fără avansul de 180.000 de lire pentru un Aston Martin Valhalla, după ce banii au fost confiscați de poliție

Andrew Tate, cunoscutul influencer britanic care și-a petrecut o parte din ultimii ani în România, a pierdut suma de 180.000 de lire sterline, bani pe care îi achitase ca avans pentru un supercar Aston Martin Valhalla. Poliția din Devon și Cornwall a anunțat că fondurile proveneau din activități ilegale, fiind legate de evaziune fiscală și spălare de bani, potrivit DailyMail.

Avansul fusese plătit în iulie 2021 pentru o ediție specială a modelului Aston Martin Valhalla, evaluat la 850.000 de lire sterline. Mașina a atras atenția și prin faptul că o versiune a sa a apărut în filmul No Time To Die, parte din celebra serie James Bond.

Autoritățile britanice au precizat că această sumă se adaugă celor aproape 3 milioane de lire confiscate în 2024 de la Andrew Tate și fratele său, Tristan. Banii fuseseră deja blocați în conturi, iar în această săptămână instanța de la Westminster Magistrates’ Court a emis ordine de înghețare și confiscare. Cei doi frați nu au contestat decizia.

Un purtător de cuvânt al poliției din Devon și Cornwall a declarat: „Fondurile identificate au fost obținute în urma unor activități de evaziune fiscală și spălare de bani. Instanța a aprobat ordinele de confiscare, iar banii vor fi redistribuiți conform legislației.”

Conform procedurii, jumătate din sumă va fi folosită de poliție pentru sprijinirea unor proiecte și cauze caritabile, iar cealaltă jumătate va ajunge la Trezoreria Regatului Unit.

Andrew și Tristan Tate nu sunt străini de atenția mediatică și juridică. Cei doi s-au stabilit în România în urmă cu mai mulți ani, unde au achiziționat proprietăți de lux și au investit în diverse afaceri. Tot aici, au fost arestați în 2022 în cadrul unei anchete privind trafic de persoane și exploatare sexuală, cazul fiind intens mediatizat la nivel internațional.

Confiscarea recentă din Marea Britanie se adaugă astfel la problemele legale cu care frații Tate s-au confruntat în România și în alte țări. Andrew Tate, autodeclarat „misogin” și una dintre cele mai controversate figuri din mediul online, a încercat în repetate rânduri să își promoveze imaginea de om de succes, folosind mașini de lux și un stil de viață ostentativ.

Aston Martin Valhalla, mașina pentru care Tate plătise avansul confiscat, este un supercar hibrid produs în serie limitată, poziționat între modelele Valkyrie și AM-RB 003.

Echipat cu un sistem hibrid de peste 950 de cai putere, Valhalla accelerează de la 0 la 100 km/h în doar 2,5 secunde și poate atinge o viteză maximă de 350 km/h, fiind unul dintre cele mai performante modele create de marca britanică.

Cu un preț de aproape un milion de lire sterline, automobilul reprezintă una dintre cele mai exclusiviste creații ale mărcii britanice și a fost intens promovat prin apariția în filmul dedicat agentului 007.

Decizia instanței londoneze confirmă faptul că autoritățile continuă să investigheze și să recupereze sume considerabile asociate celor doi frați. Poliția a subliniat că aceste acțiuni fac parte dintr-un demers mai amplu de a combate fluxurile financiare ilicite și de a redirecționa resursele către comunitate.

În prezent, atât în Marea Britanie, cât și în România, Andrew și Tristan Tate rămân subiecte de investigații și procese, iar noile confiscări financiare ar putea influența și dosarele aflate pe rol.