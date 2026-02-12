Aproape 4 din 10 mașini controlate de RAR în trafic aveau deficiențe tehnice majore

Inspectorii Registrului Auto Român (RAR) au verificat anul trecut, în trafic, 92.219 vehicule la nivel național. Dintre acestea, 38,5% au fost declarate neconforme din cauza unor deficiențe tehnice majore și/sau periculoase, potrivit unui comunicat transmis de instituție.

Datele centralizate arată că cele mai multe neconformități au fost depistate la:

instalația electrică de iluminare și semnalizare – 24,11%;

emisiile poluante – 20,46%;

punți, jante, anvelope și suspensie – 10,32%;

vizibilitate – 10,15%;

șasiu și elemente atașate șasiului – 9,22%.

Probleme la sistemul de frânare au fost constatate la 4,21% dintre vehiculele controlate, iar la sistemul de direcție în 1,4% din cazuri.

În plus, deficiențe legate de poluare au fost identificate la 6.064 de vehicule. Inspectorii au descoperit și autovehicule cu defecțiuni considerate periculoase la sistemele de frânare, direcție sau la componente ale punților.

Mii de mașini prezentau pericol iminent de accident

În cazul a 4.697 de vehicule, echipele de control au apreciat că acestea prezentau un pericol iminent de accident. Totodată, aproximativ 1,8% dintre vehiculele verificate aveau probleme legate de inspecția tehnică periodică (ITP) – fie falsă, expirată sau anulată.

În urma controalelor mixte desfășurate de RAR și Poliția Rutieră pe parcursul anului 2025:

au fost aplicate 26.531 de sancțiuni contravenționale;

au fost retrase 22.027 de certificate de înmatriculare;

364 de vehicule au fost imobilizate;

188 de ITP-uri au fost anulate.

Situația din București și Ilfov

În București și județul Ilfov au fost verificate 6.167 de vehicule. Dintre acestea, 68,2% prezentau diverse neconformități tehnice sau legate de acte, iar 1.110 autovehicule (18%) au fost considerate pericol iminent de accident.

În această regiune:

17,5% dintre vehicule aveau deficiențe legate de poluare;

5,5% prezentau probleme de identificare;

3,3% aveau ITP fals, expirat sau anulat.

Au fost aplicate 3.394 de amenzi și retrase 3.032 de certificate de înmatriculare.

Reprezentanții RAR subliniază că rezultatele controalelor din trafic nu reflectă starea generală a întregului parc auto din România. Echipajele mixte opresc pentru verificare doar vehiculele considerate susceptibile de a prezenta defecțiuni.

În situațiile în care certificatul de înmatriculare a fost reținut, acesta poate fi redobândit doar după efectuarea unei inspecții tehnice specifice la reprezentanțele RAR din țară.