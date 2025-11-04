Cele mai noi evaluări publicate de Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) arată că nouă modele din generațiile 2025 și 2026 au reușit să obțină distincțiile de siguranță ale institutului american. În fruntea clasamentului se află Audi A5, Audi Q6 Sportback e-tron și BMW X3, toate câștigătoare ale titlului Top Safety Pick+, cel mai înalt nivel de recunoaștere.

Pentru context, IIHS este organizația independentă din Statele Unite care testează siguranța vehiculelor. În Europa, echivalentul acestor teste este reprezentat de Euro NCAP, care aplică proceduri similare pentru piața europeană.

Potrivit organizației, aceste modele au primit calificative bune la testele de impact frontal și lateral, dar și în ceea ce privește protecția pietonilor și eficiența sistemelor de prevenire a coliziunilor. În aceeași categorie de top au mai intrat Ford Explorer, Hyundai Ioniq 9 și Kia Sportage, însă doar exemplarele produse după anumite date, în urma unor modificări aduse de producători la faruri și la structura caroseriei.

Aceste rezultate confirmă progresele realizate de constructorii europeni și asiatici în direcția siguranței active, un criteriu tot mai important pentru obținerea aprobărilor pe piețele occidentale.

Performanțe bune, dar nu perfecte

Într-un plan secund, Hyundai Santa Cruz, Nissan Rogue și Toyota Corolla Cross au fost recompensate cu distincția Top Safety Pick, o treaptă inferioară celei „plus”, dar care confirmă totuși un nivel ridicat de protecție. Aceste vehicule au primit note bune la testele de coliziune laterală și frontală, însă doar calificative „acceptabile” la evaluarea sistemelor de evitare a pietonilor sau la calitatea farurilor.

Santa Cruz, de exemplu, a pierdut puncte la capitolul prevenire a accidentelor cu pietoni, în timp ce Corolla Cross și Rogue au obținut scoruri mai bune abia după ce producătorii au adus îmbunătățiri structurale în zona laterală.

Modelele care au dezamăgit: Q4 e-tron, EV6 și 4Runner

Organizația americană a publicat la final și lista modelelor care nu au reușit să obțină niciuna dintre distincții. Printre ele se află Audi Q4 e-tron, Audi Q4 Sportback e-tron, Kia EV6, Mitsubishi Outlander, Toyota 4Runner și Toyota Grand Highlander.

În cazul modelelor Audi, testele de impact frontal moderat au evidențiat un risc crescut de leziuni toracice și abdominale pentru pasagerii din spate, din cauza poziționării incorecte a centurilor. Kia EV6 și Toyota 4Runner au primit doar calificativul „marginal”, în special din cauza problemelor legate de fixarea centurilor de siguranță și de performanța inconsistentă a structurii.

Pentru Grand Highlander, problema a fost intruziunea excesivă a caroseriei în habitaclu la testul de impact frontal, chiar dacă manechinele de test nu au indicat risc crescut de rănire.

Evaluările mai includ și analize opționale, precum eficiența sistemelor de avertizare și ușurința de utilizare a sistemului ISOFIX, elemente care, deși nu influențează acordarea premiilor, pot cântări în decizia finală de cumpărare a unui client.