117 vizualizări
2 minute de citit
Un singur comentariu

Profit în creștere pentru BMW în trimestrul al treilea, stimulat de vânzările modelelor M și electrice

Redacția TechRider
5 noiembrie 2025
Sursa foto: STL Studio Liebhart / imago stock&people / Profimedia
Producătorul german de vehicule premium Bayerische Motoren Werke AG (BMW) a anunţat o creştere semnificativă a profitul trimestrial, un semn rar de speranţă pentru industria auto a ţării, transmite DPA, conform Agerpres.

În trimestrul trei din 2025, profitul net a urcat la 1,7 miliarde de dolari, faţă de 476 milioane euro în perioada similară din 2024, când rezultatele BMW au fost afectate de problemele de la sistemul de frâne.

„În trimestrul trei am dovedit din nou că modelul nostru de afaceri este robust şi rezilient”, a afirmat directorul general Oliver Zipse.

Vânzările globale au fost sprijinite de succesul modelelor BMW M şi de vehiculele electrice (EV), iar compania este în grafic pentru a atinge obiectivele UE privind emisiile în 2025, a adăugat Zipse.

Compania, care deţine mărcile BMW, Mini şi Rolls-Royce se aşteaptă la o îmbunătăţire a vânzărilor iX3 anul viitor, după ce consumatorii au avut o atitudine pozitivă faţă de primul model din noua gamă EV. Până acum iX3 este disponibil doar în Europa.

Cu un profit net de 5,7 miliarde de dolari în primele nouă luni din acest an, rezultatele BMW le depăşesc cu mult pe cele ale rivalelor din Germania, deşi grupul este afectat de concurenţa din China şi de taxele vamale impuse de SUA.

În perioada ianuarie-septembrie 2025, profiturile Mercedes şi Volkswagen s-au situat la 3,9 miliarde de dolari şi, respectiv, 3,4 miliarde de dolari.

Expertul Ferdinand Dudenhoffer susţine că „strategia stabilă pe termen lung a BMW” a ajutat compania să se afle într-o poziţie mai bună decât alţi producători auto germani.

„Mercedes nu a apreciat corect evoluţia pieţei, concentrându-se prea mult pe maşinile premium, în timp ce Porsche (divizie a Volkswagen) s-a axat prea rapid pe mobilitatea electrică. Ambii producători auto trebuie acum să-şi regândească strategia, ceea ce afectează vânzările şi câştigurile”, a adăugat acesta.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

1 comentariu

  1. Baieti, nu va merg link-urile. Link-ul pe are am apasat ar fi trwbuit sa ma duca la un articol despre Schneider-Electeic si baterii.

    Răspunde
