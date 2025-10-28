BMW testează motorina „verde” HVO100, combustibilul făcut din ulei vegetal

BMW a lansat o flotă demonstrativă alimentată cu HVO100, un combustibil regenerabil care poate reduce emisiile de dioxid de carbon cu până la 90% faţă de motorina convenţională. Proiectul vizează operatorii de flote şi oferă o soluţie intermediară între motorina clasică şi electrificare.

Compania germană a făcut anunțul în cadrul evenimentului „Zilele Europene ale Flotei” din Luxemburg, ținut între 22-23 octombrie 2025, printr-o flotă demonstrativă destinată testării combustibililor de înlocuire a motorinei. În centrul acestei iniţiative se află HVO100 (Hydrotreated Vegetable Oil 100 %), combustibil alternativ produs pe bază de materii prime regenerabile, compatibil cu motoarele diesel moderne.

Potrivit companiei, utilizarea HVO100 poate reduce emisiile de gaze cu efect de seră (well-to-wheel) cu până la 90%. Scopul proiectului este de a demonstra că soluţiile pentru decarbonizarea transportului pot fi aplicate imediat, fără modificări majore ale flotelor existente.

BMW vrea să demonstreze că motorina poate fi sustenabilă

Din 2025, BMW alimentează deja automobilele diesel produse în Germania cu HVO100 înainte de livrare, iar noua flotă va testa pe scară largă funcţionarea în condiţii reale. Datele de realimentare ale vehiculelor vor fi comparate cu sistemele de plată ale operatorilor pentru a asigura trasabilitatea şi pentru a verifica utilizarea exclusivă a combustibilului regenerabil.

Proiectul vizează în special companiile cu flote de transport sau logistică, care pot beneficia rapid de reducerea emisiilor fără investiţii suplimentare majore în infrastructură. BMW consideră că adoptarea HVO100 reprezintă o soluţie de tranziţie eficientă până la extinderea completă a mobilităţii electrice.

Similar, Porsche a demarat propriile iniţiative în domeniul combustibililor regenerabili. De exemplu, Porsche şi partenerii săi au deschis planta pilot „Haru Oni” în Chile pentru producţia de e-combustibili sintetici (eFuels), obţinuţi prin utilizarea de energie eoliană, hidrogen generat electric şi CO2 captat. De asemenea, Porsche testează utilizarea HVO100 în flota sa de camioane , în colaborare cu Karlsruhe Institute of Technology (KIT) şi Neste, parcurgând peste 1 milion de kilometri pentru a evalua performanţa reală.

Pentru succesul acestor soluţii este disponibilitatea combustibilului şi cadrul legislativ. Pentru ca HVO100 sau eFuels să devină viabile pe scară largă, este necesar ca statele europene, inclusiv România, să includă acest tip de combustibil în strategiile de reducere a emisiilor şi să asigure infrastructura de alimentare adecvată.