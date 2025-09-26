Bosch va concedia 13.000 de angajați până în 2030 pe fondul dificultăților din industria auto

Robert Bosch GmbH va reduce aproximativ 13.000 de locuri de muncă în divizia de componente auto până în 2030, măsura afectând în special fabricile din Germania. Decizia vine în contextul în care producătorul german se confruntă cu o concurență tot mai intensă, o piață europeană auto aflată în declin și presiuni crescânde asupra costurilor, potrivit Bloomberg.

Compania a precizat că reducerile vor lovi puternic bazele istorice din regiunea Stuttgart. La uzina din Feuerbach, unde sunt produse componente pentru motoare diesel și s-au făcut investiții în tehnologia pe bază de hidrogen, vor dispărea circa 3.500 de locuri de muncă.

La Schwieberdingen vor fi eliminate aproximativ 1.750 de posturi, ca urmare a comenzilor slabe și a ritmului lent de adoptare a noilor tehnologii.

În Waiblingen, Bosch va închide până în 2028 o fabrică de 560 de angajați care produce conectori pentru industria auto, după ani de scădere a producției. În Bühl, un centru pentru motoare electrice mici, vor fi reduse 1.550 de posturi, iar la Homburg vor fi eliminate circa 1.250 de locuri de muncă, unde producția de componente diesel pentru camioane continuă să domine.

Anunțul survine după ce Bosch a eliminat deja mii de locuri de muncă în ultimii ani, însă divizia de mobilitate continuă să înregistreze un deficit anual de aproximativ 2,5 miliarde de euro. „Dezvoltările geopolitice și barierele comerciale, precum tarifele, creează incertitudini semnificative cu care trebuie să facă față toate companiile”, a declarat Markus Heyn, membru al consiliului Bosch responsabil de divizia de mobilitate. „Ne așteptăm ca competiția să se intensifice și mai mult, astfel că obiectivul nostru este să valorificăm oportunitățile de creștere oriunde este posibil și să pregătim unitățile de mobilitate din întreaga lume pentru viitor.”

Bosch este una dintre cele mai mari companii private din industria auto, având la finalul anului trecut 417.900 de angajați la nivel global. Grupul produce o gamă largă de componente, de la bujii și sisteme electronice până la software pentru condus autonom. În ultimii ani, compania a investit masiv în tehnologii precum hidrogenul și vehiculele electrice, însă tranziția lentă și cererea redusă pun presiune pe profitabilitate.

Decizia reprezintă o nouă lovitură pentru economia germană, în condițiile în care alți producători, precum Volkswagen și Porsche, reduc de asemenea personalul și producția pentru a compensa vânzările slabe din China și costurile generate de tarifele americane. În același timp, producătorii chinezi câștigă tot mai mult teren cu baterii, motoare și componente electronice la prețuri mai scăzute, afectând marjele companiilor europene.

Creșterea costurilor cu forța de muncă, determinată de presiunile demografice, precum și prețurile ridicate la energie după invazia Rusiei în Ucraina agravează situația pentru industria germană. Cancelarul Friedrich Merz a încercat să susțină economia prin pachete de sprijin și prin inițiativa „Made for Germany”, susținută inclusiv de Bosch, dar în sectoare-cheie precum auto, oțel și chimie continuă să fie anunțate reduceri masive de personal.

„Germania rămâne importantă pentru Bosch”, a declarat Stefan Grosch, director de resurse umane al companiei. „Dar trebuie să devenim mai eficienți pentru a ne menține poziția în competiția globală.”

Bosch a anunțat că a informat angajații și reprezentanții acestora despre planurile de restructurare și că va căuta soluții sociale responsabile acolo unde este posibil. Totuși, conducerea a subliniat că sunt necesare măsuri rapide pentru a restabili competitivitatea companiei pe termen lung.