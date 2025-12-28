În cadrul CES 2026, care va avea loc în ianuarie la Las Vegas, Bosch va prezenta un sistem de bord bazat pe inteligență artificială, precum și AI Extension Platform, o platformă software destinată extinderii funcționalităților vehiculelor existente, scrie Vision-mobility.de.

Potrivit companiei, soluțiile sunt concepute pentru a fi integrate în vehiculele actuale fără modificări hardware și fără schimbări ale arhitecturii electronice. Bosch vizează astfel inclusiv generațiile de automobile deja aflate pe piață, nu doar modelele viitoare. Accentul este pus pe software și pe inteligența artificială ca elemente centrale ale experienței din interiorul vehiculului.

AI Extension Platform este descrisă ca un calculator de înaltă performanță, capabil să adauge putere de procesare sistemelor de bord și infotainment existente. Dezvoltarea are loc în colaborare cu Microsoft și NVIDIA. Scopul declarat este integrarea rapidă a funcțiilor AI avansate în vehiculele actuale.

Modernizare fără modificări hardware

Bosch afirmă că platforma poate fi instalată în vehiculele existente fără înlocuirea componentelor electronice deja montate. Integrarea se face prin conexiuni standard de alimentare și date. Sunt suportate soluții de răcire activă, atât cu aer, cât și cu lichid. În acest mod, producătorii auto pot introduce funcții noi bazate pe AI fără a reproiecta complet sistemul de bord.

„Noua AI Extension Platform permite ca sistemele de bord existente să fie actualizate rapid și ușor cu funcții AI avansate. În acest fel, facem experiența de conducere mai confortabilă, mai intuitivă și mai sigură”, a declarat Markus Heyn, membru al conducerii Robert Bosch GmbH și președinte al diviziei Bosch Mobility.

Sistem de bord orientat spre interacțiune

Sistemul de bord bazat pe inteligență artificială este proiectat să recunoască rutinele, preferințele și contextul ocupanților. Acesta poate analiza situația din habitaclu și poate adapta funcțiile vehiculului în funcție de cereri. Printre funcțiile anunțate se numără un asistent vocal avansat, integrarea navigației și a sistemelor de divertisment, precum și controlul simultan al mai multor funcții prin comenzi vocale.

Bosch oferă ca exemplu situația în care o afirmație precum „Mi-e frig” poate declanșa automat ajustarea temperaturii interioare și activarea încălzirii scaunelor. Scopul este reducerea interacțiunilor manuale și simplificarea utilizării funcțiilor de bord.

Timpul petrecut în mașină, utilizat productiv

Un scenariu important de utilizare îl reprezintă folosirea timpului petrecut în vehicul pentru activități productive. În cooperare cu Microsoft, Bosch va integra aplicații din suita Microsoft 365 direct în sistemul de bord. Accesul se va face prin comandă vocală și va fi corelat cu funcțiile de siguranță ale vehiculului.

De exemplu, șoferul va putea participa la o întâlnire Microsoft Teams, în timp ce sistemul va activa funcții de conducere asistată. Potrivit companiei, această interconectare între infotainment, asistență și siguranță are rolul de a reduce distragerea atenției și de a menține prioritatea pe condus.

Bază tehnică și capabilități AI

AI Extension Platform se bazează pe procesorul NVIDIA DRIVE AGX Orin. Conform Bosch, acesta oferă o putere suplimentară de calcul de 150 până la 200 de trilioane de operațiuni pe secundă (150-200 TOPS) . Platforma permite producătorilor auto să ruleze propriile modele AI și agenți software.

Pentru dezvoltarea și operarea aplicațiilor, Bosch utilizează framework-ul NVIDIA NeMo, care acoperă întregul ciclu de viață al aplicațiilor AI. Sunt suportate procesarea în timp real a datelor de la senzori, modele vizual-lingvistice, precum și funcții avansate de recunoaștere vocală și logică. Administrarea aplicațiilor AI din vehicul va fi realizată și prin Microsoft Foundry, pentru actualizări și scalare software.

Piață și obiective comerciale

Bosch face referire la estimări ale unor institute de cercetare de piață, precum Grand View Research și MarketsandMarkets. Conform acestora, piața globală a soluțiilor de infotainment auto bazate pe AI ar putea ajunge la aproximativ 17 miliarde de euro până în 2030. Compania își propune să obțină venituri de peste 2 miliarde de euro din aceste soluții până la finalul deceniului și să se poziționeze între primii trei furnizori la nivel global.

Prezentare publică la CES 2026

Sistemul de bord bazat pe inteligență artificială și AI Extension Platform vor fi prezentate public pentru prima dată în ianuarie 2026, la CES din Las Vegas. Bosch va demonstra modul în care vehiculele existente pot fi extinse prin software și putere de calcul suplimentară, fără modificări hardware majore.