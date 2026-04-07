Brazilia pune pe „lista rușinii” liderul mondial al vehiculelor electrice

Liderul mondial în producția de vehicule electrice a fost inclus de autoritățile braziliene pe o așa-numită „listă a rușinii”, după acuzații privind condițiile de muncă oferite unor angajați. Compania chineză BYD a fost sancționată pentru tratamentul aplicat lucrătorilor, însă măsura nu afectează activitatea singurei sale fabrici din Brazilia, relatează MEDIAFAX.

Autoritățile din Brazilia au decis includerea companiei BYD pe lista companiilor acuzate că au impus angajaților condiții de muncă asemănătoare sclaviei, potrivit CNBC. Decizia vine după un scandal izbucnit în 2024, când producătorul auto a fost acuzat că unii dintre lucrătorii săi ar fi fost victime ale traficului de persoane și ale unor contracte abuzive.

Condiții de muncă asemănătoare sclaviei

Lista, publicată de Ministerul Muncii și Ocupării Forței de Muncă din Brazilia, afectează reputația companiei pe cea mai mare piață a sa din afara China. În plus, includerea pe această listă limitează accesul producătorului auto la anumite tipuri de credite oferite de băncile braziliene. Totuși, decizia nu împiedică funcționarea singurei sale fabrici auto din țară.

Compania BYD nu a comentat public hotărârea autorităților. În schimb, firma care a intermediat angajarea celor 163 de muncitori implicați în scandal a respins acuzațiile.

Muncitorii chinezi angajați în Brazilia ar fi fost obligați să își predea pașapoartele angajatorului

Potrivit Reuters, muncitorii chinezi angajați în Brazilia ar fi fost obligați să își predea pașapoartele angajatorului, să accepte ca o mare parte din salariu să fie trimisă direct în China și să depună o garanție de aproximativ 900 de dolari, sumă pe care o puteau recupera doar după șase luni de muncă.

Inspectorii de muncă au descoperit, în urma unei razii, că unii lucrători locuiau în condiții improprii. De exemplu, 31 de persoane erau cazate într-o singură locuință cu o singură baie, fără saltele, iar alimentele erau depozitate pe jos, lângă obiecte personale – situație pe care autoritățile au descris-o drept „condiții degradante”.

Scandalul a stârnit reacții puternice atât în Brazilia, cât și în China. Între timp, fabrica a continuat producția, depășind pragul de 25.000 de vehicule fabricate până în prezent.