Cadillac a ales unul dintre cele mai urmărite evenimente sportive din lume pentru a-și face intrarea oficială în universul Formulei 1. În timpul transmisiunii Super Bowl de pe Levi’s Stadium din California, constructorul american a prezentat prima identitate vizuală a viitorului său monopost de F1, un act care marchează astfel debutul public al proiectului susținut de General Motors.

Apariția din pauza finalei NFL a pus Cadillac în fața unei audiențe de zeci de milioane de telespectatori și a transmis un mesaj clar, acela că brandul american este pregătit să devină un jucător important pe grila Formulei 1 începând cu sezonul 2026, potrivit Interesting Engineering.

Un design în două tonuri care atrage privirile

Monopostul prezentat în reclamă mizează pe un concept vizual puternic, o împărțire clară între două culori contrastante. Partea stângă este finisată într-un gri deschis, apropiat de alb, în timp ce partea dreaptă este acoperită de un negru intens.

Această separare netă creează un efect vizual spectaculos și diferențiază imediat mașina de restul grilei. Într-un sport în care identitatea vizuală contează aproape la fel de mult ca performanța, Cadillac pare hotărât să își construiască o imagine distinctă încă de la început.

Propulsie Ferrari și noile reguli din 2026

Intrarea Cadillac în Formula 1 va coincide cu implementarea noilor reglementări tehnice programate pentru sezonul 2026. Monopostul va utiliza unități de propulsie Ferrari, o combinație care aduce împreună brandingul american și expertiza tehnică italiană consacrată.

Proiectul este coordonat de General Motors, după ce a primit aprobarea oficială din partea organismelor de conducere ale sportului. Astfel, grila Formulei 1 va include un nou constructor, iar competiția se anunță și mai intensă.

O mișcare strategică pentru piața americană

Alegerea Super Bowl-ului pentru această lansare nu este întâmplătoare. Formula 1 cunoaște o creștere spectaculoasă a popularității în Statele Unite, iar prezența unui constructor american de talie mondială consolidează această tendință.

Cu mai multe curse deja programate pe teritoriul SUA, implicarea Cadillac adaugă o dimensiune națională suplimentară campionatului și ar putea accelera și mai mult interesul publicului american pentru Marele Circ.

Sponsori puțini, dar cu greutate

În această fază incipientă, monopostul afișează un număr limitat de parteneri comerciali. TWG, proprietarul echipei, este vizibil pe sidepod-uri, iar compania suedeză de software IFS apare pe plăcuțele aripii spate.

Printre brandurile deja asociate proiectului se numără Jim Beam, care întărește identitatea americană a inițiativei, precum și companiile mexicane Claro și Telcel. De asemenea, logo-urile Tommy Hilfiger de pe botul monopostului adaugă o componentă de lifestyle și modă imaginii echipei.

Abordarea rezervată sugerează că lista sponsorilor ar putea fi extinsă pe măsură ce se apropie debutul oficial în competiție.

Următorul pas: testele din Bahrain

Atenția se îndreaptă acum către testele de pre-sezon din Bahrain, unde Cadillac ar putea prezenta pentru prima dată monopostul în configurație completă, pe circuit. Acest moment va marca începutul fazei operaționale a proiectului și integrarea efectivă a echipei în paddock-ul Formulei 1.