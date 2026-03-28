Carburanții continuă să se scumpească: motorina premium depășește 11 lei

28 martie 2026
Sursa foto: Anthony Behar / Sipa USA / Profimedia
Carburanții s-au scumpit din nou sâmbătă, 28 martie 2026, fiind a 16-a majorare de preț de la începutul conflictului din Iran.

OMV Petrom a crescut prețul motorinei standard cu 15 bani pe litru, în timp ce benzina standard a rămas la același nivel.

La stația Petrom Vitan din București, prețurile afișate sunt de 9,28 lei/l pentru benzina standard și 10,27 lei/l pentru motorina standard.

Diferențe între distribuitori

În Capitală, benzina standard se situează între 9,28 și 9,30 lei/l, iar motorina standard între 10,25 și 10,28 lei/l. Motorina premium a ajuns la valori cuprinse între 10,67 și 10,70 lei/l, notează Economedia.ro.

La alți distribuitori, pragul de 11 lei/l a fost deja depășit. Rompetrol comercializează motorina premium la 11,15 lei/l în unele stații, în timp ce la OMV prețul ajunge la 10,99 lei/l.

Seria de scumpiri continuă

Ultima majorare anterioară a fost aplicată pe 26 martie, când motorina standard s-a scumpit cu 9 bani/l, fără modificări pentru benzină.

Pe 25 martie, motorina standard a depășit pragul de 10 lei/l la Petrom, după una dintre cele mai mari creșteri recente: +20 bani/l pentru motorină și +15 bani/l pentru benzină. O ajustare similară a avut loc și pe 20 martie.

Creșterea prețurilor vine pe fondul tensiunilor din regiune și al evoluțiilor de pe piața internațională a petrolului. În acest context, seria de scumpiri din ultimele săptămâni a dus la creșteri semnificative ale prețurilor la pompă, în special pentru motorină.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

