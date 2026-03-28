Carburanții s-au scumpit din nou sâmbătă, 28 martie 2026, fiind a 16-a majorare de preț de la începutul conflictului din Iran.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

OMV Petrom a crescut prețul motorinei standard cu 15 bani pe litru, în timp ce benzina standard a rămas la același nivel.

La stația Petrom Vitan din București, prețurile afișate sunt de 9,28 lei/l pentru benzina standard și 10,27 lei/l pentru motorina standard.

Diferențe între distribuitori

În Capitală, benzina standard se situează între 9,28 și 9,30 lei/l, iar motorina standard între 10,25 și 10,28 lei/l. Motorina premium a ajuns la valori cuprinse între 10,67 și 10,70 lei/l, notează Economedia.ro.

La alți distribuitori, pragul de 11 lei/l a fost deja depășit. Rompetrol comercializează motorina premium la 11,15 lei/l în unele stații, în timp ce la OMV prețul ajunge la 10,99 lei/l.

Seria de scumpiri continuă

Ultima majorare anterioară a fost aplicată pe 26 martie, când motorina standard s-a scumpit cu 9 bani/l, fără modificări pentru benzină.

Pe 25 martie, motorina standard a depășit pragul de 10 lei/l la Petrom, după una dintre cele mai mari creșteri recente: +20 bani/l pentru motorină și +15 bani/l pentru benzină. O ajustare similară a avut loc și pe 20 martie.

Creșterea prețurilor vine pe fondul tensiunilor din regiune și al evoluțiilor de pe piața internațională a petrolului. În acest context, seria de scumpiri din ultimele săptămâni a dus la creșteri semnificative ale prețurilor la pompă, în special pentru motorină.