Cayenne intră în era electrică și devine cel mai puternic Porsche de serie produs vreodată. Cât costă în România rivalul lui BMW iX

Porsche a prezentat oficial primul Cayenne cu propulsie exclusiv electrică. Noul model atinge un nivel de performanță fără precedent în istoria Porsche, cu o putere maximă care depășește orice alt vehicul de serie construit până acum de producătorul german.

Cayenne Electric marchează o nouă direcție vizuală și tehnică, cu un limbaj de design complet revizuit și tehnologii introduse în premieră.

Pentru comparație merită să amintim că în segmentul SUV-urilor electrice premium, acest model se va confrunta cu rivali precum BMW iX, Audi Q8 e tron și Mercedes EQE SUV. Toate concurează pe zona performanței și a autonomiei, ceea ce pune presiune pe noile direcții tehnologice adoptate de constructorii tradiționali.

Design nou și abordare aerodinamică diferită

Versiunea electrică a lui Cayenne se distanțează clar de modelele termice. Suprafețele sunt curate, cu forme sculptate discret, iar întreg ansamblul este proiectat pentru eficiență aerodinamică. Blocurile optice folosesc noile faruri Matrix LED, iar bara față găzduiește multiple canale de aer dedicate atât răcirii, cât și optimizării fluxului de aer.

Aripile sunt evidențiate de protecții negre lucioase, un element vizual întâlnit frecvent în zona SUV-urilor moderne. Pragurile au o formă redesenată, iar partea din spate propune un set de stopuri unite printr-o bandă luminoasă întreruptă central de inscripția Porsche. În funcție de versiune, roțile pot ajunge la 22 inch.

Noul Cayenne Electric depășește în dimensiuni generația actuală cu motoare termice. Lungimea totală ajunge la 4985 mm, iar lățimea și înălțimea sunt de 1980 mm, respectiv 1674 mm. Ampatamentul ajunge la 3023 mm, o valoare care se reflectă în spațiul suplimentar disponibil în habitaclu.

Coeficientul aerodinamic este de 0.25, o valoare redusă pentru această clasă, obținută și datorită sistemului Porsche Active Aerodynamics. Elementele frontale de răcire, eleronul spate extins și două profile aerodinamice din bara posterioară sunt toate active și se ajustează în funcție de viteză.

Habitaclu dominat de ecrane

Interiorul marchează un salt important în zona digitalizării. Ecranul central Flow Display, dedicat sistemului multimedia, este cel mai mare display instalat vreodată pe un Porsche de serie. Acesta este completat de un instrumentar digital OLED de 14.25 inch și, opțional, de un ecran de 14.9 inch pentru pasagerul din față.

Pentru prima dată pe acest model apare un head-up display cu elemente de realitate augmentată, cu o suprafață virtuală de 87 inch proiectată la o distanță de 10 metri. Habitaclul poate fi personalizat prin programele Mood Modes, care ajustează automat scaunele, iluminarea, acustica, climatizarea și afișajele.

O altă noutate o reprezintă încălzirea zonelor mari de contact, nu doar a scaunelor, ci și a cotierelor și panourilor ușilor. Spațiul de încărcare include un portbagaj de 781 de litri, extensibil la 1588 de litri, plus un compartiment frontal de 90 de litri.

Debut cu două versiuni electrice

Gama inițială este formată din Cayenne Electric și Cayenne Turbo Electric. Prima variantă dezvoltă 408 CP în utilizare normală, iar cu Launch Control activ ajunge la 442 CP și 835 Nm, suficient pentru 0–100 km/h în 4.8 secunde și o viteză maximă de 230 km/h.

Cayenne Turbo Electric duce performanța la nivelul cel mai înalt din istoria Porsche. Motorul livrează 857 CP, iar cu funcțiile Push-to-Pass și Launch Control active puterea urcă la 1156 CP și 1500 Nm. Sprintul 0–100 km/h durează 2.5 secunde, iar 0–200 km/h se realizează în 7.4 secunde. Viteza maximă este de 260 km/h.

Autonomie mare și încărcare foarte rapidă

Bateria de 113 kWh asigură o autonomie WLTP de până la 642 km pentru varianta standard. Versiunea Turbo poate parcurge până la 623 km. Datorită arhitecturii de 800 V, la stațiile rapide se poate încărca de la 10% la 80% în mai puțin de 16 minute, la o putere maximă de până la 400 kW.

Modelul oferă și încărcare wireless de 11 kW, iar sistemul de recuperare a energiei poate ajunge la 600 kW. Din dotarea standard fac parte suspensia pneumatică adaptivă și sistemul Porsche Active Suspension Management. Pachetul Turbo adaugă un diferențial spate cu vectorizare a cuplului, iar opțional pot fi configurate suspensia activă Porsche Active Ride și direcția integrală.

Noul Porsche Cayenne Electric poate fi deja comandat în România, cu prețuri ce pornesc de la 108.040 de euro pentru versiunea standard și urcă până la 168.525 de euro pentru varianta Turbo, semnificativ peste BMW iX xDrive60, care începe de la 83.300 de euro și poate ajunge la aproximativ 125.000 de euro în configurația iX M70 xDrive.