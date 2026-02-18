Noile reglementări ale Codului Rutier 2026 stabilesc sancțiuni drastice pentru șoferii care pornesc la drum fără să își curețe complet vehiculul de zăpadă sau gheață.

Amenzile pot ajunge până la 4.050 de lei, iar în cazul unui incident rutier provocat de zăpadă căzută de pe mașină, șoferii pot fi obligați să plătească despăgubiri.

Obligativitatea curățării mașinii

Iarna nu înseamnă doar drumuri alunecoase, ci și responsabilități pentru șoferi. Curățarea doar a parbrizului și geamurilor laterale nu mai este suficientă. Codul Rutier prevede că zăpada și gheața trebuie îndepărtate integral de pe plafon, capotă, portbagaj și orice altă suprafață a vehiculului.

Motivul este simplu: bucățile de zăpadă sau gheață care cad în mers pot lovi alte vehicule, perturba traficul sau provoca accidente grave.

Art. 102 (26) din Codul Rutier precizează:

„Constituie contravenție și se sancționează cu amendă pătrunderea pe drumurile publice modernizate cu un vehicul care are pe roți sau pe caroserie noroi ce se depune pe partea carosabilă ori din care cad sau se scurg produse, substanțe sau materiale ce pun în pericol siguranța circulației.”.

Sancțiuni și despăgubiri

Amenda pentru circulația cu mașina parțial acoperită de zăpadă pornește de la 1.822,5 lei (9 puncte de amendă) și poate ajunge la 4.050 lei (20 puncte de amendă).

Dacă zăpada sau gheața desprinse de pe vehicul avariază un alt autoturism, șoferul responsabil poate fi obligat să achite despăgubiri pentru reparații sau daune materiale.

Codul Rutier 2026 interzice și circulația cu numerele de înmatriculare murdare, deteriorate sau acoperite de zăpadă ori gheață. Dacă plăcuțele nu pot fi citite clar, șoferii riscă între 2 și 3 puncte de amendă, adică între 405 și 607,5 lei.

Aceste obligații se aplică tuturor categoriilor de vehicule: autoturisme, dube, microbuze, autobuze și camioane de mare tonaj. Curățarea completă a mașinii nu este doar recomandată, ci o cerință legală, iar nerespectarea ei poate avea consecințe grave atât financiare, cât și pentru siguranța rutieră.