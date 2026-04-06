Criză de combustibili în Franța: 12% dintre benzinării au rămas fără unele tipuri de carburanți

Aproximativ 12% dintre benzinăriile din Franța nu mai au în stoc unele dintre tipurile de combustibil pe care le comercializează în mod obișnuit, potrivit datelor guvernamentale. Autoritățile insistă însă că situația nu indică o penurie generală sau probleme majore de aprovizionare, relatează EFE, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Surse guvernamentale au precizat luni că acest procent, înregistrat sâmbătă, 4 aprilie – cea mai recentă dată pentru care sunt disponibile statistici actualizate – este legat de „probleme logistice locale și izolate”, concentrate în special în rețeaua de stații operate de TotalEnergies.

Potrivit autorităților, situația a fost provocată de un aflux neobișnuit de clienți către stațiile companiei petroliere franceze. Pe fondul presiunilor politice privind introducerea unor taxe suplimentare sau chiar naționalizarea companiei, TotalEnergies a decis să plafoneze temporar prețurile la combustibil: 1,99 euro pentru litrul de benzină și 2,09 euro pentru litrul de motorină, până la data de 7 aprilie.

Aceste plafoane se aplică celor aproximativ 3.300 de stații ale companiei din Franța, adică aproape o treime din totalul benzinăriilor din țară, iar nivelul lor este mai redus decât media națională. Duminică, prețul mediu al motorinei era de 2,307 euro pe litru, iar cel al benzinei de 2,014 euro.

Compania a subliniat, de asemenea, că aplică o politică „transparentă de stabilire a prețurilor”, care presupune reflectarea rapidă în tarifele de la pompă a fluctuațiilor costurilor internaționale ale petrolului și produselor rafinate.

Statisticile oficiale privind cele 12% dintre benzinăriile afectate includ doar stațiile care nu mai dispun de un anumit tip de combustibil. Nu sunt incluse în acest procent benzinăriile care vând doar unele dintre tipurile de carburant pe care le oferă în mod normal sau stațiile închise din motive fără legătură cu aprovizionarea.

În paralel, guvernul francez a anunțat recent un pachet de măsuri de sprijin destinat unor categorii profesionale afectate de creșterea prețurilor la combustibili, precum fermierii, pescarii sau beneficiarii unor ajutoare energetice. Costul acestor măsuri este estimat la aproximativ 130 de milioane de euro.

Executivul de la Paris a avertizat însă că nu poate repeta programul amplu de sprijin aplicat în timpul crizei energetice declanșate de invazia Rusiei în Ucraina din 2022, având în vedere starea fragilă a finanțelor publice. Autoritățile au subliniat că orice nouă cheltuială bugetară va trebui compensată prin reduceri în alte capitole de cheltuieli.