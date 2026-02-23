Un mic vehicul electric urban, conceput inițial pentru deplasări lente prin oraș, a fost transformat într-o adevărată mașină spectacol. Inginerii de la compania britanică DM Performance au modificat radical un Renault Twizy, model scos din producție în 2023, și au obținând o creștere de aproape 400% a puterii, informează Interesting Engineering.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Renault Twizy a fost gândit ca un cvadriciclu electric destinat traficului urban. Cu doar 17 cai putere (13 kW), o masă de aproximativ 450 de kilograme și o viteză maximă cuprinsă între 48 și 80 km/h, vehiculul era, în esență, un scuter închis cu uși…eficient, dar departe de orice pretenție sportivă.

Motor de motocicletă electrică, montat pe un mini-automobil

Totul s-a schimbat odată cu instalarea unui sistem de propulsie provenit de la Stark Varg, considerată una dintre cele mai puternice motociclete electrice de motocross din lume. Noul motor dezvoltă aproximativ 80 de cai putere și un cuplu impresionant de 938 Nm.

Pentru comparație, un Lamborghini Aventador oferă 690 Nm. Practic, micul Twizy a ajuns să genereze un cuplu superior celui unei mașini de top italiene.

Proiectul a presupus demontarea completă a sistemului original de propulsie și reproiectarea părții din spate a vehiculului. Inginerii au eliminat suportul standard al motorului și au instalat un sistem personalizat de transmisie pe lanț, înlocuind configurația originală cu transmisie directă.

De asemenea, diferențialul a fost modificat și întărit pentru a face față noului nivel de cuplu, iar bateria standard de 100 kg a fost înlocuită cu un pachet Stark Varg de doar 32 kg, mai ușor și capabil să asigure o descărcare rapidă pentru performanțe superioare. Pentru stabilitate, au fost montate suspensii menite să reducă riscul de răsturnare.

De la vehicul urban la mașină de drift

Rezultatul a fost descris ca unul spectaculos. Noul „Stark Twizy”, așa cum a fost botezat, a fost testat într-o cursă de tip drag până la 161 km/h împotriva unui Audi S1 Quattro, unde a reușit să câștige, în mare parte datorită masei reduse.

Inginerii au demonstrat și capacitatea mașinii de a executa drifturi la viteză mare, inclusiv în jurul unui Lamborghini Aventador. Totuși, afirmă inginerii britanici, în ceea ce privește performanța susținută la viteze ridicate, modelul modificat nu poate concura cu p mașină de top veritabilă.