Constructorul auto Dacia pregătește o extindere a prezenței pe piața din Marea Britanie, cu obiectivul de a crește vânzările cu aproximativ 30% în următorii ani.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Strategia este susținută de lansarea unor modele noi și de consolidarea notorietății brandului, potrivit informațiilor publicate de Auto Express.

Planul este coordonat de Lina Ribeiro, recent numită la conducerea operațiunilor locale, care are o experiență de aproximativ două decenii în cadrul Renault Group.

Extinderea gamei de modele

Un rol central în această strategie îl va avea viitorul model Dacia Striker, un crossover din segmentul C, programat pentru lansare în Marea Britanie în 2027.

Acesta se va alătura unor modele deja cunoscute, precum Dacia Sandero, Dacia Duster și Dacia Spring, dar și SUV-ului Dacia Bigster, intrat recent în ofertă.

Potrivit declarațiilor oficiale, gama destinată pieței britanice ar putea include în principal motorizări hibride, în contextul cerințelor privind emisiile și al schimbărilor din piață.

Dacia a înregistrat aproximativ 30.000 de înmatriculări în Marea Britanie anul trecut, un nivel considerat redus în raport cu performanțele din alte piețe europene.

Segmentul modelelor compacte și accesibile, unde marca este bine poziționată, este mai limitat pe piața britanică, unde o pondere semnificativă o au vehiculele de flotă și mărcile premium.

Totodată, compania își propune să mențină o rată de loialitate ridicată în rândul clienților existenți și să își extindă vizibilitatea în rândul publicului larg.

Accent pe electrificare și segmentul C

Strategia include și extinderea în segmentul C, unde cererea este mai mare. Modelul Bigster marchează intrarea în această zonă, iar viitorul Striker ar urma să consolideze poziția mărcii.

În paralel, Dacia intenționează să crească ponderea modelelor electrificate, inclusiv prin lansarea unor vehicule electrice noi și introducerea unor versiuni hibride pentru modelele existente.

Conducerea companiei estimează o creștere graduală a volumelor, cu accent pe vânzările către clienți individuali.

Obiectivul pe termen mediu este o majorare a vânzărilor de aproximativ 30%, susținută de extinderea portofoliului și adaptarea la specificul pieței britanice.