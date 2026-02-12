Dacia a deschis comenzile pentru noul Jogger în România. Prețurile pornesc de la 19.000 de euro

Dacia a anunțat deschiderea comenzilor pentru noul Jogger pe piața din România, începând cu 12 februarie 2026. Modelul poate fi configurat și comandat atât în rețeaua de dealeri autorizați, cât și online, prin platforma de e-commerce a producătorului.

Potrivit unui comunicat al companiei, primele livrări către clienți sunt programate pentru primăvara acestui an.

Patru niveluri de echipare și trei motorizări

Gama noului Jogger este structurată pe patru niveluri de echipare: Essential, Expression, Extreme și Journey, cu prețuri care pornesc de la 19.000 de euro (TVA inclus) și ajung la 28.050 de euro pentru versiunea de top.

Versiunea de bază, Essential TCe 110, are un preț de pornire de 19.000 de euro (TVA inclus). La polul opus se află Journey Hybrid 155, versiunea complet echipată, disponibilă la 28.050 de euro (TVA inclus).

Modelul este disponibil cu trei opțiuni de motorizare, dintre care două pot fi comandate imediat, iar una urmează să fie introdusă ulterior.

Hybrid 155: cel mai puternic sistem hibrid din gamă

Noua motorizare Hybrid 155 reprezintă cea mai puternică variantă hibridă oferită până acum pe Jogger. Sistemul combină un motor pe benzină de 1,8 litri cu două motoare electrice.

Potrivit datelor comunicate de producător, noua versiune oferă un consum cu aproximativ 10% mai redus comparativ cu precedentul Hybrid 140. În utilizare urbană, sistemul permite rularea în mod electric până la 80% din timp, în funcție de condițiile de trafic și stilul de condus.

TCe 110 și viitorul Eco-G 120

Pentru clienții care preferă o motorizare convențională, Jogger este disponibil cu motorul TCe 110, pe benzină, cu transmisie manuală în șase trepte.

Ulterior, gama va fi completată de noua generație Eco-G 120, motorizare GPL de 1,2 litri turbo. Aceasta promite o autonomie totală de până la 1.450 de kilometri, datorită rezervoarelor mărite, cu o capacitate de 48,8 litri.

Versiunea Eco-G 120 urmează să fie lansată la o dată ulterioară, potrivit informațiilor transmise de companie.

Comenzi online și livrări din primăvară

Clienții interesați pot plasa comenzi atât în showroom-urile Dacia, cât și online. Primele unități ale noului Jogger sunt așteptate să ajungă la clienți în primăvara anului 2026.

Prin deschiderea comenzilor, Jogger intră oficial într-o nouă etapă comercială pe piața locală, într-un segment competitiv în care modelul a fost, în ultimii ani, unul dintre cele mai vândute din portofoliul mărcii.