Dacia prezintă Hipster Concept, un prototip de mașină electrică de sub 15.000 de euro

Dacia a prezentat în Franța noul „Hipster Concept”, un prototip de mașină electrică de mici dimensiuni care ar putea avea un preț de pornire sub 15.000 de euro, poziționându-se ca o alternativă europeană accesibilă la modelele electrice low-cost din China.

Modelul a fost dezvăluit în Meudon, lângă Paris, și ilustrează intenția Dacia de a oferi soluții de mobilitate simplificate și accesibile pentru traficul urban. „Hipster este o expresie a viziunii îndrăznețe a Dacia pentru o mobilitate locală, accesibilă și practică de zi cu zi”, a declarat Katrin Adt, CEO-ul Dacia, care s-a alăturat recent companiei, venind de la Mercedes-Benz. „Dacă vom avea oportunitatea de a-l produce în masă, suntem pregătiți”, a adăugat aceasta.

Hipster Concept are doar 3 metri lungime și o greutate de sub 800 de kilograme, ceea ce îl face unul dintre cele mai compacte vehicule propuse pentru piața europeană. Spre comparație, modelul T03 al producătorului chinez Leapmotor, considerat în prezent cel mai scurt autoturism de pe piața europeană, este mai lung cu 62 de centimetri.

Viteza maximă a prototipului ar fi de aproximativ 90 km/h, iar autonomia estimată ajunge la 150 km. Potrivit datelor furnizate de Dacia, un automobil obișnuit parcurge în medie sub 40 km pe zi, la o viteză medie de 56 km/h – valori care sugerează că autonomia modelului ar fi suficientă pentru uzul cotidian urban sau suburban.

Pentru a menține prețul scăzut, Dacia a simplificat considerabil designul și dotările modelului. Hipster are scaune din pânză, geamuri acționate manual, foarte puțină electronică și curele în loc de mânere pentru deschiderea ușilor. Vehiculul ar putea fi comercializat într-o singură culoare, un gri-albăstrui similar cu cel al prototipului expus.

Proiectul face parte dintr-o inițiativă mai amplă susținută de Renault și Stellantis, care propun crearea unei noi categorii europene de mașini mici, inspirată de conceptul japonez „Kei Car”. Această categorie ar include vehicule urbane cu dotări de bază și cerințe reduse în ceea ce privește siguranța, comparativ cu modelele convenționale, ceea ce ar permite scăderea greutății și a costurilor de producție.

Susținătorii acestei idei consideră că multe dintre cerințele actuale privind echipamentele de siguranță nu sunt esențiale pentru mașinile destinate strict utilizării urbane, iar relaxarea acestor norme ar putea face posibilă apariția unor vehicule electrice mai ușoare și mai accesibile.

Dacia atrage atenția că prețul mediu al unui autoturism nou în Europa a crescut cu 63% între 2001 și 2020, ceea ce a redus accesibilitatea pentru mulți cumpărători. Prin urmare, compania consideră necesară apariția unei noi generații de mașini ieftine, adaptate nevoilor urbane și produselor pe plan local.

David Durand, directorul de design al mărcii Dacia, a precizat că noua categorie de vehicule ar putea fi condiționată de reglementări europene stricte privind producția locală. „Reglementările vor impune, cel mai probabil, ca aceste vehicule să fie produse în Europa”, a spus el, adăugând că „trebuie, de asemenea, să dezvoltăm un model industrial care să susțină acest concept”.

Hipster Concept nu are, deocamdată, un calendar confirmat pentru producția de serie, însă Dacia afirmă că este pregătită să-l transforme într-un model de producție dacă Uniunea Europeană va adopta noul cadru legislativ pentru mașinile mici.