Faptul că România apare în aplicația Tesla cu un tarif de 0,43 euro/kWh, la același nivel cu Austria și aproape dublu față de Spania sau Croația, nu mai poate fi explicat prin simple accidente de piață sau fluctuații temporare. Este rezultatul unei strategii comerciale deliberate, aplicate într-o piață considerată marginală, de tranzit și cu putere redusă de negociere, potrivit unei analize al Asociației Energia Inteligentă.

Prețul energiei la stațiile de încărcare vs. piața angro

Comparația dintre tarifele practicate la stațiile de încărcare, prețul final la consumator și prețul energiei pe piața pentru ziua următoare (PZU) arată o realitate paradoxală.

Țara Preț vânzare la stații (€/kWh) Preț consumator final S2 2025 (€/kWh) Preț PZU ian. 2026 (€/MWh) Serbia – 0.12 118.00 Spania 0.21 0.28 80.00 Croația 0.22 0.20 120.00 Turcia 0.23 0.11 95.00 Ungaria 0.26 0.11 125.00 Polonia 0.26 0.32 130.00 Olanda 0.28 0.33 75.00 Portugalia 0.31 0.25 75.00 Franța 0.32 0.25 70.00 Italia 0.34 0.32 145.00 Bulgaria 0.35 0.14 115.00 Germania 0.39 0.40 75.00 România 0.43 0.29 160.90 Austria 0.43 0.30 75.00 Elveția 0.26 0.28 85.00

România nu are cel mai scump curent din Europa, dacă nu raportăm la puterea de cumpărare. Dimpotrivă, în multe perioade, prețul angro al energiei electrice este sub media UE. Cu toate acestea, utilizatorii de mașini electrice plătesc printre cele mai mari tarife de încărcare rapidă.

Această contradicție spune mult despre felul în care piața românească este percepută de marii operatori.

O piață de tranzit, nu de volum

Pentru Tesla, România nu este o piață de volum. Este o piață de siguranță, cu câteva stații bine plasate pe coridoare rutiere importante, destinate mai ales tranzitului regional. În lipsa unui flux constant de utilizatori locali, costurile de investiție și operare sunt recuperate printr-un preț mai mare pe kWh.

Cu alte cuvinte, puțini plătesc mult, în loc ca mulți să plătească puțin.

Această logică economică este ușor de înțeles din perspectiva companiei, dar greu de acceptat pentru consumatori. Mai ales când comparația cu alte țări din regiune este inevitabilă. Ungaria sau Polonia, cu tarife semnificativ mai mici, demonstrează că diferența nu stă nici în geografie, nici în costul energiei, ci în nivelul de utilizare și concurența locală.

Lipsa concurenței reale

Aici apare adevărata problemă: România nu are, încă, o competiție reală în zona stațiilor de încărcare ultra-rapidă. Puține stații, acoperire limitată și alternative rare în afara marilor orașe. Într-un asemenea context, prețul nu este constrâns de piață, ci dictat de operator.

Iar Tesla știe foarte bine că utilizatorul român nu are, de cele mai multe ori, opțiuni reale.

Mai mult, politica de preț regională tratează Europa de Est ca pe o zonă unde investițiile trebuie amortizate rapid, pentru că riscurile sunt considerate mai mari: adopție lentă a mașinilor electrice, instabilitate legislativă, infrastructură rutieră modestă. Toate acestea sunt „înglobate” în prețul final plătit de șofer.

Cazul Serbiei, unde încărcarea este gratuită, arată că operatorii știu să fie flexibili atunci când vor să stimuleze o piață. România, însă, a depășit faza de „promovare” și a intrat direct în cea de monetizare, fără a beneficia de avantajele unei piețe mature.

Problema nu este doar prețul de 0,43 euro/kWh. Problema este mesajul pe care îl transmite: România este o piață care poate fi taxată mai mult, pentru că nu are suficientă masă critică pentru a conta.

Atât timp cât numărul de mașini electrice rămâne relativ mic, iar infrastructura alternativă nu se dezvoltă agresiv, acest mesaj nu se va schimba. Prețurile nu vor scădea din bunăvoință. Vor scădea doar atunci când stațiile vor fi pline, concurența va fi reală și utilizatorul român va avea, în sfârșit, de ales.