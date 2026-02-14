În doar câțiva ani, mașinile electrice au trecut de la statutul de alternativă pentru entuziaști la opțiunea dominantă în tot mai multe piețe. Cifrele pentru 2025 arată clar direcția. Este o mișcare așteptată, dar amploarea ei impresionează.

Datele, furnizate de Agenția Internațională pentru Energie (IEA) și Ember, includ atât vehiculele 100% electrice (BEV), cât și hibridele plug-in (PHEV), conform VisualCapitalist.

Valorile pentru 2025 sunt estimări, însă tendința este evidentă.

Aproape 100% electric în Norvegia

Dacă există un etalon global al tranziției electrice, acesta rămâne Norvegia. În 2019, mașinile electrice reprezentau deja 56% din vânzările de autoturisme noi. În 2025, ponderea urcă la 97%. Practic, aproape fiecare mașină nouă vândută în această țară este electrică.

Transformarea nu s-a produs peste noapte. Politicile fiscale favorabile, scutirile consistente de taxe și rețeaua densă de stații de încărcare au accelerat procesul. De altfel, modelul norvegian este frecvent invocat în discuțiile despre electrificare.

Nepal ocupă locul al doilea, cu o cotă estimată de 73% în 2025, față de doar 8% în 2019. Danemarca ajunge la 69%, iar Suedia la 61%. Islanda, Finlanda și Olanda depășesc, la rândul lor, pragul de 50%.

China are o pondere de 53% în 2025, față de 5% în 2019.

China, lider incontestabil la volum

În procente, Norvegia conduce detașat. Însă când vine vorba despre numărul efectiv de mașini vândute, China domină categoric. În 2025, vânzările sunt estimate la peste 13,2 milioane de vehicule electrice. Acestea reprezintă 53% din totalul mașinilor noi comercializate în țară.

Este cea mai mare piață auto din lume și, în același timp, cea mai mare piață pentru vehicule electrice.

Statele Unite ajung la o cotă de 10% în 2025, cu aproximativ 1,6 milioane de unități vândute. Canada se situează la 9%. Autoritățile canadiene au convenit eliminarea tarifului de blocare de 100% pentru o cotă anuală limitată la 49.000 de vehicule electrice produse în China.

Europa accelerează

În Europa, creșterea este generalizată. Belgia urcă la 43% în 2025, de la doar 3% în 2019. Olanda ajunge la 56%, Portugalia la 37%, iar Regatul Unit la 33%.

În urmă cu șase ani, multe dintre aceste piețe abia depășeau pragul de 5–6%. Schimbarea este vizibilă.

În Germania, vânzările de vehicule electrice ar urma să depășească 840.000 de unități în 2025. Italia și Spania, considerate până nu demult adoptatori mai lenți, au ajuns la valori de două cifre.

România apare în clasament cu o creștere de la 1% în 2019 la 5% în 2025 în ceea ce privește ponderea mașinilor electrice în vânzările de autoturisme noi. Deși avansul este vizibil în termeni relativi, nivelul rămâne mult sub media statelor vest-europene și nordice.

Țările nordice rămân, în schimb, în avangardă, cu ponderi care depășesc 50% în mai multe cazuri.

Extindere și în piețele emergente

Tendința nu se limitează la Europa și China. Nepal iese în evidență prin ponderea ridicată, deși piața este mai mică. În Asia de Sud-Est, Thailanda ajunge la 21%, iar Indonezia la 15%.

În America Latină, Brazilia atinge 9%, iar Mexic 6%.

În 2019, în majoritatea acestor state, mașinile electrice reprezentau un segment marginal. În 2025, mai multe piețe au depășit faza de test și au intrat în adopție de masă.

Per ansamblu, cifrele arată o schimbare rapidă a structurii pieței auto globale. Ritmul diferă de la o regiune la alta. Direcția, însă, pare clară.