Piața mașinilor rulate din import pare să fi intrat într-o nouă etapă. În timp ce vânzările de autoturisme noi au suferit o cădere abruptă în prima lună din 2026 – o scădere de peste 33% – segmentul second-hand a rămas, surprinzător, stabil. Este o mișcare așteptată, spun unii analiști, într-un context economic încă tensionat.

Conform Profit.ro, în ianuarie, românii au adus din străinătate aproximativ 26.000 de autoturisme rulate, majoritatea din Germania.

Cifra este apropiată de cea din lunile anterioare – 29.000 în decembrie 2025 și 27.500 în ianuarie 2025 – semn că piața importurilor SH nu resimte șocul vizibil pe segmentul mașinilor noi.

De altfel, stabilitatea este evidentă și în cazul reînmatriculărilor interne: 57.300 de vehicule în ianuarie, față de 58.300 în decembrie și 56.900 în aceeași lună a anului trecut.

Dieselul domină, dar electricele încep să câștige teren

Dieselul domină în continuare fără drept de apel. Două treimi dintre mașinile rulate intrate pentru prima dată în România în ianuarie 2026 sunt echipate cu motoare diesel – 16.400 de unități, adică 63% din total. Benzina depășește 23% din importuri, cu 6.100 de mașini. Preferințele rămân, așadar, conservatoare. Industria trece printr-un moment intens, dar românii încă aleg soluțiile clasice.

Și totuși, există un detaliu care schimbă tabloul: electricele second-hand încep să câștige teren.

În ianuarie au fost importate 368 de autoturisme 100% electrice, ceea ce reprezintă aproximativ 30% din volumul electricelor noi înmatriculate în aceeași lună. Nu este o revoluție, dar este un semnal clar. În același timp, aproape 3.000 de mașini aduse din afară au fost hibride – fie full-hybrid, fie plug-in hybrid.

Volkswagen, BMW și Audi conduc importurile

La nivel de mărci, dominația germană rămâne evidentă. Volkswagen conduce detașat clasamentul, cu 4.458 de mașini importate în ianuarie – practic, una din cinci mașini aduse din afară poartă sigla VW. Urmează BMW, cu 3.200 de unități, și Audi, cu 2.600 de vehicule. Pe poziția următoare se află Renault, cu 1.800 de mașini.

Mai multe Dacia second-hand decât noi

Interesant este însă parcursul Dacia. Marca autohtonă a ajuns la 1.623 de unități SH importate în ianuarie, mai mult decât cele 1.442 de mașini noi înmatriculate în aceeași perioadă. Practic, mai multe Dacia s-au întors „acasă” din Germania decât au fost cumpărate noi din showroom-uri. Un paradox care spune multe despre sensibilitatea la preț a pieței.

Golf, Passat și Duster – topul modelelor importate

La nivel de modele, situația este la fel de sugestivă. VW Golf rămâne liderul absolut al importurilor, cu peste 1.100 de unități într-o singură lună, urmat de VW Passat, cu aproape 1.000 de exemplare. Dacia Duster ocupă locul al treilea, cu 783 de mașini SH aduse din import, mai multe decât cele 648 de unități noi livrate de dealeri. Diferența nu este uriașă, dar este simbolică.

În Top 10 al importurilor apare și Sandero, model care pare să câștige teren în preferințele românilor după două decenii în care Logan a dominat piața. La Passat predomină dieselul, în timp ce la Golf balanța dintre diesel și benzină este mai echilibrată. Iar în cazul lui Duster se observă o preferință clară pentru motorul 1.5 dCi – o motorizare care nu mai este disponibilă pe cea mai nouă generație.

Tesla domină segmentul electricelor second-hand

Pe zona electrică, supremația Tesla este la fel de clară ca pe segmentul mașinilor noi. Din cele 368 de electrice importate în ianuarie, 132 poartă sigla Tesla. Atât Model 3, cât și Model Y sunt prezente în top, însă Model Y domină net, cu 90 de exemplare introduse în țară într-o singură lună.

După Tesla, în clasamentul electricelor SH urmează Hyundai Kona – produs de Hyundai –, apoi Renault Zoe și MG ZS, marca MG fiind controlată de grupul chinez SAIC, dar păstrând identitatea britanică a MG. În ianuarie au fost importate și patru exemplare Dacia Spring.

Per ansamblu, ponderea electricelor SH a urcat la 1,4% din totalul importurilor. Nu este încă un procent care să schimbe radical structura pieței, însă ritmul de creștere pare să se accelereze. Nu este clar deocamdată dacă această tendință va continua în lunile următoare, dar semnele sunt evidente.

Piața auto SH din import rămâne dominată de diesel și de mărcile germane. În același timp, electricele încep să-și facă loc, iar Dacia revine în țară în număr tot mai mare. O piață aparent stabilă, dar cu mutații subtile. După cum observă analiștii, schimbările majore încep întotdeauna cu astfel de semnale discrete.