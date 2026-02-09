Ferrari a publicat primele imagini oficiale cu interiorul primului său model complet electric și a confirmat numele acestuia: Luce. Informațiile au fost anunțate luni, iar prezentarea completă a mașinii este programată pentru luna mai 2026, potrivit companiei.

Un nume simbolic și o colaborare prestigioasă

Luce este primul automobil electric din istoria constructorului italian. Numele ales înseamnă „lumină” în italiană și simbolizează, potrivit companiei, începutul unui nou capitol pentru marcă.

Deocamdată, Ferrari a ales să dezvăluie imagini doar cu părți din interior/habitaclu și câteva elemente de concept, designul exterior urmând să fie păstrat secret până la prezentarea oficială din primăvară.

Interiorul noului model a fost realizat în colaborare cu LoveFrom, colectivul creativ fondat de designerii Sir Jony Ive și Marc Newson. LoveFrom colaborează cu Ferrari pentru definirea identității vizuale și funcționale a lui Luce, într-un proiect pe care constructorul îl descrie drept o expresie a direcției sale de viitor.

Combinație între digital și fizic

Habitaclul se remarcă printr-o combinație de elemente digitale și analogice. Ferrari a ales să păstreze un număr ridicat de comenzi fizice, sub forma unor butoane, comutatoare și selectoare rotative. Potrivit declarațiilor citate de presa internațională, Jony Ive susține că utilizarea exclusivă a comenzilor tactile ar putea distrage atenția șoferului de la drum. Din acest motiv, interfața lui Luce pune accent pe control direct și feedback fizic.

Volan inspirat din anii ’50 și ’60

Volanul este complet nou și are un design cu trei spițe. Forma sa este inspirată de volanele clasice Ferrari din anii ’50 și ’60, inclusiv de cele realizate de Nardi. Spre deosebire de volanele actuale ale mărcii, cel al lui Luce este mai ușor cu aproximativ 400 de grame. Spițele sunt fabricate din aluminiu 100% reciclat. Pe volan sunt amplasate două module cu comenzi fizice, poziționate într-un mod inspirat de monoposturile de Formula 1.

Trei ecrane digitale și instrumentar „retro-modern”

Ferrari Luce va fi echipat cu trei ecrane digitale. Acestea includ instrumentarul de bord, ecranul central și un display dedicat pasagerului. Instrumentarul digital are un aspect „retro-modern”, cu ceasuri care amintesc de modelele istorice Ferrari, deși afișajul este complet digital. Un element distinctiv este faptul că instrumentarul se mișcă odată cu volanul, pentru a rămâne vizibil în viraje.

Ecranul central este montat astfel încât să poată fi orientat fie către șofer, fie către pasager. Acesta integrează și un ceas analog, o alegere care subliniază legătura dintre tradiția Ferrari și noile tehnologii electrice. Selectorul pentru modurile de rulare, cunoscutul Manettino, rămâne un element fizic. Alături de acesta se regăsesc comenzile pentru suspensia adaptivă, ștergătoare, pilot automat și sistemele de siguranță.

Deși este un model complet electric, Ferrari a ales să păstreze un selector analog pentru transmisie. Compania descrie interiorul ca fiind conceput sub forma unui „volum unic, curat, cu forme simplificate”, orientat în primul rând către experiența de condus.

Configurație mai practică decât un supercar clasic

Imaginile publicate sugerează că Ferrari Luce va fi fie un model cu patru locuri, fie unul de tip 2+2, cu două locuri spate destinate utilizării ocazionale. Spătarele și configurația scaunelor indică o abordare mai practică decât cea a unui supercar clasic cu două locuri, fără ca Ferrari să confirme oficial acest aspect.

Sunet specific pentru propulsia electrică

În ceea ce privește partea tehnică, Ferrari a prezentat încă din luna octombrie o parte din tehnologia care va sta la baza primului său model electric. Compania a anunțat atunci că Luce va beneficia de un sistem audio special, conceput pentru a amplifica vibrațiile reale generate de sistemul de propulsie. Scopul este crearea unui sunet specific unui Ferrari electric, fără a imita artificial zgomotul unui motor termic.

Prezentarea completă a modelului Ferrari Luce, inclusiv designul exterior și specificațiile tehnice, este programată pentru luna mai 2026. Lansarea oficială pe piață este așteptată în a doua jumătate a anului.