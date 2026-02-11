Ford a raportat anul trecut pierderi nete de 8,2 miliarde de dolari, pe fondul costurilor generate de restructurarea diviziei de vehicule electrice (EV), al incendiului care a afectat unul dintre furnizorii săi de aluminiu și al impactului taxelor vamale americane. Veniturile companiei s-au ridicat la 187,3 miliarde de dolari, potrivit agențiilor DPA și Xinhua, citate de Agerpres.

În ultimul trimestru din 2025, constructorul auto american a înregistrat pierderi nete de 11,1 miliarde de dolari — cea mai slabă performanță trimestrială din 2008 încoace. În același interval, vânzările au scăzut cu 5% față de anul anterior, până la 45,9 miliarde de dolari. Prin comparație, în trimestrul al patrulea din 2024, Ford raportase un profit de 1,8 miliarde de dolari.

Divizia de vehicule electrice a generat o pierdere operațională de 1,2 miliarde de dolari în ultimele trei luni din 2025

În schimb, segmentul vehiculelor cu motoare cu combustie internă a adus un profit operațional de 727 milioane de dolari, iar divizia de vehicule comerciale a contribuit cu 1,2 miliarde de dolari.

După ascensiunea Tesla, marii producători auto americani — General Motors, Ford și Stellantis — au investit masiv în extinderea portofoliului de modele electrice. În prezent însă, Ford își ajustează strategia și intenționează să acorde o pondere mai mare modelelor hibride.

Recent, compania a anunțat că va înregistra deprecieri de active în valoare de 19,5 miliarde de dolari și că își va restrânge gama de vehicule electrice, într-unul dintre cele mai clare semnale ale retragerii industriei de pe acest segment. Decizia vine pe fondul cererii mai reduse pentru EV și al politicilor promovate de administrația Trump.

Grupul cu sediul în Dearborn, Michigan, a precizat că va opri producția camionetei electrice F-150 Lightning și va renunța la dezvoltarea următoarei generații de camioane electrice T3, precum și la vehiculele comerciale ușoare electrice planificate. În schimb, va lansa o versiune hibridă de tip EREV (Extended-Range Electric Vehicle), echipată cu un generator pe benzină pentru reîncărcarea bateriei.

Ford va pune accent pe modelele pe benzină și hibride și intenționează să facă mii de angajări, deși pe termen scurt vor exista disponibilizări la fabrica de baterii din Kentucky.

Vehiculele hibride, cele electrice cu autonomie extinsă și modelele complet electrice vor reprezenta 50% din mixul global de vânzări

Compania estimează că, până în 2030, vehiculele hibride, cele electrice cu autonomie extinsă și modelele complet electrice vor reprezenta 50% din mixul global de vânzări, față de 17% în prezent. Deprecierile de active anunțate vor fi reflectate în rezultatele financiare din trimestrul patru din 2025, precum și în cele din 2026 și 2027. Aproximativ 8,5 miliarde de dolari sunt asociate renunțării la modelele electrice planificate, iar circa șase miliarde de dolari provin din dizolvarea societății mixte cu producătorul sud-coreean de baterii SK On.

Pentru 2026, Ford pregătește o nouă platformă destinată producerii de vehicule electrice accesibile, cu prețuri de pornire de aproximativ 30.000 de dolari.