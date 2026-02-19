Ford își reconfigurează strategia pentru vehicule electrice, cu obiectivul de a lansa în 2027 un pickup electric de dimensiuni medii cu un preț de pornire de aproximativ 30.000 de dolari. Ținta este explicită: un model capabil să concureze mai eficient cu producătorii chinezi pe segmentul EV-urilor mai ieftine, fără a sacrifica marjele de profit.

Compania nu a publicat încă date precum autonomia, dotările sau timpii de încărcare, însă a început să detalieze, printr-o serie de postări pe blog și în social media, cum intenționează să ajungă la un EV „mai ușor, mai ieftin și mai eficient”, construit din mai puține piese.

Contextul financiar crește presiunea asupra proiectului. În decembrie, Ford a raportat un impact de 19,5 miliarde de dolari și a încheiat producția pentru pick-up-ul electric F-150 Lightning, iar noua direcție devine esențială pentru repoziționare.

Platformă nouă, proiectată de la zero

Punctul de plecare este o arhitectură complet nouă, Ford Universal EV Platform (UEV), descrisă ca primul EV „clean sheet” al companiei, proiectat de la zero.

Este o schimbare față de Mustang Mach-E și Lightning, dezvoltate pe infrastructură și practici de fabricație existente. Alan Clarke, veteran Tesla timp de 12 ani și coordonatorul echipei dedicate proiectului, susține că platforma este gândită, înainte de orice, pentru eficiență și costuri controlate.

„Este o platformă construită în jurul eficienței”, a declarat Clarke într-un briefing cu presa. „Este construită în jurul accesibilității, pentru a face călătoriile pe distanțe lungi cu vehicule electrice mai accesibile pentru mai mulți oameni.”

Potrivit lui Clarke, aceeași platformă va susține mai întâi pickup-ul de dimensiuni medii, iar ulterior ar putea fi extinsă către o berlină, un crossover, un SUV cu trei rânduri de scaune și chiar vehicule comerciale compacte, potrivit TechCrunch.

Inginerie inspirată din Formula 1 și prototipare rapidă

O componentă centrală a strategiei este aducerea de ingineri cu experiență în Formula 1, într-un efort de a transfera în producția de serie metode asociate în mod obișnuit motorsportului: optimizare aerodinamică, reducerea masei și prototipare accelerată.

Ford spune că rezultatul este un pickup electric de dimensiuni medii „cu 15% mai eficient aerodinamic” decât orice alt pickup disponibil astăzi pe piață.

Echipa a utilizat mii de piese imprimate 3D și componente prelucrate pentru a crea prototipuri modulare, „tip Lego”, suficient de precise încât să fie aliniate la fracțiuni de milimetru cu simulările companiei. Aceste elemente puteau fi înlocuite în câteva minute, iar vehiculele de test au ajuns în tunelul aerodinamic mult mai devreme și mai des decât în procesele tradiționale ale Ford, unde astfel de teste erau făcute, de regulă, când designul era aproape final.

„Bounty program”: cost, masă, eficiență, cuantificate

La nivel intern, proiectul a fost susținut de un sistem de tip „bounty”, prin care fiecare element relevant pentru eficiență primește indicatori numerici — de la masă și rezistența aerodinamică până la piese individuale. În practică, acest model permite decizii care, la prima vedere, par contraintuitive: folosirea unei piese mai scumpe dacă aceasta reduce masa vehiculului și crește eficiența, ceea ce poate coborî costul total.

„Ne-am concentrat foarte mult să ne asigurăm că reducerea costurilor nu elimină valoarea produsului”, a spus Clarke.

Un exemplu invocat de Clarke: chiar și versiunea de bază a pickup-ului va avea oglindă rabatabilă electric, o dotare care, în mod normal, este considerată „premium”, însă ajută la scăderea rezistenței aerodinamice. Pentru a limita costurile, Ford a ales un singur motor pentru reglaj și rabatare, în loc de două.

De ce eficiența înseamnă preț mai mic

Un argument major al Ford este legătura directă dintre eficiență și costul bateriei.

Bateria poate reprezenta aproximativ 40% din costul total al unui EV, iar un vehicul mai eficient permite montarea unei baterii mai mici, deci mai ieftine. Clarke susține că rezultatul final va fi un pickup electric cu aproximativ 15% mai multă autonomie — echivalentul a circa 80 km — comparativ cu un pickup echivalent pe benzină, potrivit declarațiilor sale.

Pentru reducerea costurilor, Ford mai mizează pe baterii litiu-fier-fosfat (LFP), considerate mai ieftine și mai durabile, pe structuri din aluminiu (componente structurale turnate dintr-o singură bucată, pentru reducerea numărului de piese) și pe trecerea, pentru anumite funcții, de la sistemul de 12 volți la un sistem de 48 de volți.

Arhitectură electrică simplificată și control software integral

Arhitectura electronică a fost reorganizată într-o structură zonală, similară cu abordările Tesla și Rivian.

În locul zecilor de unități de control (ECU) distribuite în vehicul, Ford spune că a integrat funcțiile în cinci module principale. Efectul: complexitate mai redusă, costuri mai mici și mai puțin cupru.

Conform lui Luccas Di Tullio, inginer software la Ford, cablajul a devenit cu aproximativ 1.200 de metri mai scurt și cu circa 10 kilograme mai ușor decât la unul dintre EV-urile de primă generație ale companiei.

Di Tullio a mai spus că aceeași filozofie a fost aplicată și componentelor electronice de putere, printr-un modul unic care gestionează distribuția energiei și managementul bateriei și poate furniza curent alternativ către locuința clientului în cazul unei pene de curent.

În paralel, Ford susține că a dezvoltat intern software-ul pentru cele cinci module principale, până la nivelul aplicației. Clarke argumentează că deținerea software-ului „până la cel mai jos nivel” îl face „foarte portabil”.

El afirmă că, dincolo de infotainment și interfața de pe ecrane, controlul direct asupra sistemelor caroseriei deschide posibilitatea unor funcții noi rezultate din integrarea tuturor senzorilor mașinii.

„Dincolo de faptul că poți controla infotainment-ul, ce apare pe ecrane și cum interacționezi cu vehiculul, toate comenzile caroseriei sunt direct cuplate”, a spus Clarke. „Așa că îți poți imagina că multe dintre experiențele care pot fi create doar prin cuplarea tuturor senzorilor din jurul vehiculului sunt acum la îndemâna noastră și sub controlul nostru.”

Producție la Louisville și o gamă mai largă pe aceeași bază

Producția este așteptată la Louisville, unde Ford investește 2 miliarde de dolari într-un nou sistem de fabricație, despre care compania spune că poate accelera producția cu 15%.

În paralel, UEV este prezentată ca o bază „universală”, capabilă să susțină mai multe tipuri de vehicule, nu doar pickup-ul.

Deși Ford nu a publicat încă specificații complete, compania își menține promisiunea: un pickup electric „dezirabil”, cu un preț de pornire de aproximativ 30.000 de dolari, cu circa 20.000 de dolari sub prețul mediu al unui vehicul nou, dar conceput astfel încât să rămână profitabil.

Oficialii speră că proiectul va marca un nou „moment Model T” — o referire la modelul lansat în 1908, care a revoluționat industria auto prin producția de masă și a făcut automobilul accesibil publicului larg.