FOTO BYD a lansat două sedanuri hibride la Salonul Auto București / Seal 5 și Seal 6 vor concura cu modele precum Honda Civic sau Toyota Corolla sedan

Producătorul chinez BYD a lansat pe piața din România sedanurile Seal 5 DM-i ș Seal 6 DM-i în cadrul Salonului Auto București, unde TechRider.ro a fost prezent și a avut ocazia să ia un prim contact cu noile modele lansate. Evenimentul a avut loc la standul BYD de la Romexpo, iar vis-a-vis de standul lor era expusă și competiția, cum ar fi Honda Civic sau Toyota Corolla (din perspectiva prețului).

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

BYD Seal 5 DM-i, axat mai mult pe flote

BYD Seal 5 DM-i este cel mai mic model lansat de chinezi la București. Acesta este un sedan hibrid de dimensiuni asemănătoare cu Škoda Superb, dar cu preț de Honda Civic. Potrivit unui oficial BYD România, acest model este mai degrabă axat pentru vânzări de flote.

Modelul este disponibil exclusiv cu o motorizare plug-in hybrid, alcătuită din un motor termic, de 1,5 litri în 4 cilindri de 96 de cai putere care respectă normele de poluare Euro 6e, și un motor electric. Motorul electric este alimentat de o baterie din litiu-fier-fosfat (LFP), denumită BYD Blade, de o capacitate de 18,3 kWh. Încărcarea sa se poate face la maximum 6,6 kW și durează aproximativ 3 ore, dar poate și livra curent unei surse externe, prin funcție Vehicle-to-Load (V2L).

Sistemul este de tracțiune față, dezvoltă un total de 209 cai putere și 300 Nm cuplu maxim și este cuplat la o transmisie automată. Sprintul 0-100 km/h se realizează în 7,5 secunde, iar viteza maximă este, cel mai probabil, limitată la 180 km/h, ca în cazul modelelor Volvo. BYD Seal 5 DM-i dispune de un coeficient aerodinamic (Cd) de 0,29, o cifră mică în industrie.

Modelul vine dotat cu cele mai noi standarde de siguranță, cum ar fi o suită de airbag-uri, sistem de prindere ISOFIX pentru scaunele din spate, frânare autonomă și detectarea oboselii șoferului. Toate modelele vin cu senzori de parcare spate, pilot automat adaptiv, frână de parcare electrică și alte comodități pentru șofer și pasager. Modelul de vârf (denumit Design) vine în plus față de cel de bază (denumit Comfort), printre altele, cu trapă electrică, avertizare trafic în spate și sistem de camere 360°.

Prețurile pentru BYD Seal 5 DM-i variază între:

29.900 de euro pentru versiunea Comfort;

31.900 de euro pentru versiunea Design.

La acestea se poate aplica și un tichet RABLA, pentru o reducere de 3.000 de euro, dar bugetul pentru ecotichete pentru mașinile hibride și cu ardere internă s-au epuizat.

Seal 6 DM-i, sedanul de vârf al BYD în România

Cel de-al doilea model lansat de chinezi la Salonul Auto București est BYD Seal 6 DM-i, cu dimensiuni exterioare puțin mai mari decât cele ale lui Seal 5, diferența fiind de aproximativ 8 centimetri la ampatament, care se simt cel mai mult în interior. La fel ca modelul mai mic, și Seal 6 este disponibil în România exclusiv ca variantă plug-in hybrid, dar cu două variante.

Modelul de bază, denumit Boost, dispune de un sistem cu o putere totală de 181 de cai putere, pe când celelalte versiuni (Comfort Lite și Comfort) au 209 cai putere. Diferențele vin doar de la motorul termic, deoarece cel electric este, pe toate versiunile, de 96 de cai putere.

Diferențele dintre nivelele de echipare nu sunt așa mari precum la cele ale lui Seal 5. Modelele din seria Comfort dispun de parbriz încălzit, scaun al șoferului cu ventilație și reglaj electric, dar și iluminare ambientală. Totodată, pe modelul de bază nu se regăsesc senzori de parcare față și nici sistemul de camere 360°.

Prețurile pentru BYD Seal 6 DM-i variază între:

36.490 de euro pentru versiunea Boost;

42.000 de euro pentru versiunea Comfort Lite;

43.000 de euro pentru versiunea Comfort.