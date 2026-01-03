FOTO Dacia participă din nou la Raliul Dakar / Dacia Sandriders va traversa 8.000 km în 15 zile, cu Sébastien Loeb în echipa de piloți

Dacia Sandriders va participa din nou la cel mai lung raliu din istoria sporturilor cu motor. Conform unui comunicat de presă al Dacia, echipa sa va concura în raliul Dakar, etapa de deschidere a Campionatului Mondial de Rally-Raid (W2RC), ce se va desfășura în perioada 3-17 ianuarie.

Noutățile Dacia pentru Dakar 2026

Dacia Sandrider beneficiază de câteva îmbunătățiri cheie pentru Raliul Dakar 2026, axate pe reducerea greutății, eficiența răcirii, vizibilitate, fiabilitate și confortul șoferului. Printre îmbunătățirile realizate de Dacia se numără:

Panouri ale caroseriei mai ușoare pentru a îmbunătăți agilitatea și eficiența;

secțiune spate reproiectată, cu ansamblul portbagajului eliminat și un nou panou spate adăugat;

nouă admisie de aer cu o versiune scurtă de snorkel, proiectată special pentru Raliul Dakar;

cutie de filtru de aer repoziționată;

Designul grilajului radiatorului spate actualizat pentru a menține răcirea chiar și în cazul blocării parțiale;

Filtru de spumă adăugat la grilajul frontal pentru a reduce pătrunderea nisipului în ventilatorul frontal;

Motoare de ventilator noi, cu viteză de funcționare mai mare și electronice actualizate pentru o fiabilitate mai bună.

Piloții echipei Dacia Sandriders din 2026

După ce a înregistrat o victorie de etapă la debutul său în Raliul Dakar în urmă cu 12 luni, plus două victorii în W2RC din sezonul trecut, echipa Dacia Sandriders se întoarce în Arabia Saudită cu o formație puternică de patru membri, care vizează noi succese pe unele dintre cele mai dificile terenuri ale regatului.

Pe traseul de 7.994 de kilometri, cu plecare din orașul portuar Yanbu de la Marea Roșie și întoarcere în același loc, Dacia va concura cu patru echipe de piloți/navigatori

#212: Cristina Gutiérrez / Pablo Moreno;

#219: Sébastien Loeb / Édouard Boulanger;

#223: Lucas Moraes / Dennis Zenz;

#299: Nasser Al-Attiyah / Fabian Lurquin.

„Anul trecut aveam unele incertitudini cu privire la cum vor decurge lucrurile, dar după ce am văzut cum ne-am descurcat în cele două curse pe care le-am terminat, mă simt puternică și foarte motivată în perspectiva Dakarului”, a declarat Sébastien Loeb, pilot al Dacia Sandriders.