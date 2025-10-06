FOTO Dacia prezintă modelele facelift pentru Logan, Sandero și Jogger / Sandero Stepway, primul hibrid compact al Dacia / Modificări interne pentru Spring / Motoare noi și interior actualizat

Dacia a prezentat facelift-ul pentru modelele sale compacte, Sandero și Logan, dar și derivatul de pe platforma lor, Jogger. Potrivit unui comunicat de presă al Dacia, Sandero a fost cel mai bine vândut autoturism din Europa, devenind prima Dacie care a depășit pragul de 300.000 de unități vândute într-un singur an. Modelele facelift își propun să construiască povestea de succes autohtonă, punând accentul pe poziționarea value for money.

Design exterior inspirat din SUV-ul Bigster

La exterior, modelele Logan, Sandero, Sandero Stepway și Jogger beneficiază de un al doilea facelift, primul venind la schimbarea identității brandului Dacia. Ele sunt primele modele ale mărcii care adoptă noua semnătură luminoasă din LED, sub forma unui „T” inversat, semnătură ce este conectată de grila frontală, și ea nouă și inspirată din cel mai nou SUV al Dacia, Bigster.

Dacia susține că ansamblul grilă/proiectoare este „completat armonios” de un nou spoiler, alcătuind „o parte frontală omogenă, asemenea unei singure piese”. În partea din spate, Dacia oferă un nou design pentru blocurile optice LED cu model „pixel” care, în cazul lui Jogger, acestea prelungesc într-un mod estetic luneta hayonului.

Dacia anunță că, pe modelele Sandero Stepway și Jogger, a adăugat protecții de plastic din Starkle, un material ce conține 20% plastic reciclat. Totodată, două noi nuanțe de vopsea vor fi disponibile pentru noile modele, incusiv Amber Yellow și Sandstone.

Toate modelele Dacia pot avea instrumentar de bord digital

Interiorul a suferit cele mai mari modificări, cu elemente pe care clienții le așteptau. În primul rând, designul gurilor de ventilație reiau aspectul unui „T” inversat, similar semnăturii luminoase. Sandero, Sandero Stepway, Jogger și Logan beneficiază de materiale textile noi pentru scaune, bord și panouri de uși, care combină un aspect primitor cu o rezistență ridicată.

Versiunile Essential și Expression primesc un material textil negru pe Jogger, Sandero și Logan, și albastru deschis pe Sandero Stepway. Versiunea Journey vine cu denim albastru, iar versiunea Extreme păstrează tapițeria emblematică TEP microcloud lavabilă, în combinație verde-negru.

Modelele Sandero, Logan și Jogger beneficiază și ele de noul volan pe care l-am mai văzut pe Duster, Bigster și Spring. Comenzile de pe volan controlează un nou sistem de infotainment de 10 inch, cu navigație și Apple CarPlay și Android Auto wireless, dar și un instrumentar de bord digital de 7 inch.

Ca toate modelele Dacia, noile Sandero, Sandero Stepway, Jogger și Logan beneficiază de sistemul YouClip, o soluție simplă și ingenioasă care permite fixarea solidă și practică a numeroase accesorii dedicate în puncte-cheie din habitaclu. Aceste puncte de fixare pot găzdui diverse accesorii precum: suport pentru tabletă, buzunar de depozitare, suport pentru smartphone, umeraș etc.

Sandero Stepway, primul model compact Dacia hibrid

Lansată inițial pe SUV-ul Bigster, noua motorizare Hybrid 155 este de acum disponibilă și pe Jogger. Aceasta înlocuiește soluția hibridă cu 140 de cai putere și va fi disponobilă din trimestrul 4 al anului viitor și pe Sandero Stepway. Acesta va fi primul model cu sistem de propulsie electrificat din gama de modele compacte Dacia.

Hybrid 155 combină un motor pe benzină de 1,8 litri cu 4 cilindri (109 CP), două motoare electrice (un motor de 50 CP și un demaror/generator de înaltă tensiune), o baterie de 1,4 kWh (230 V) și o cutie de viteze automată electrificată. Aceasta dispune de 4 trepte dedicate motorului termic și 2 pentru propulsia electrică, o tehnologie posibilă datorită absenței ambreiajului. Per total, modelul va avea 155 de cai putere, 170 Nm cuplu motor maxim și un consum cu 10% mai mic față de versiunea Jogger Hybrid 140.

Totodată, noul motor Eco-G 120 va fi disponibil pentru clienți. Purtând numele de cod HR12 GPL, noile Sandero, Sandero Stepway, Jogger și Logan pot fi echipate cu un motor turbo de 1,2 litri cu 3 cilindri, mai puternic (120 CP față de 100 CP anterior), care permite pentru prima dată asocierea avantajelor GPL cu cele ale unei transmisii automate. Este vorba despre o cutie automată cu dublu ambreiaj și 6 trepte. Pentru cei care doresc să rămână „pe rit vechi”, va disponibilă și o transmisie manuală cu șase rapoarte.

Echipamente noi de siguranță pentru modelele Dacia

Pentru a răspunde noilor reglementări europene privind siguranța, noile Sandero, Sandero Stepway, Jogger și Logan sunt echipate cu frânare automată de urgență (cu detectare vehicule, pietoni, bicicliști și motocicliști) și sistem de monitorizare a atenției șoferului.

Dacia anunță că noile modele pot fi dotate cu trei noi tehnologii de siguranță, care pot fi cumpărate împreună în pachetul Driving Pack. Acesta este oferit standard pe Jogger Journey și opțional pe celelalte modele în echiparea Journey și Extreme, și conține:

faruri automate – sistemul comută automat între faza lungă și faza scurtă.

– sistemul comută automat între faza lungă și faza scurtă. cameră multi-view – în timpul manevrelor la viteză redusă (ex. parcare), o vedere de tip bird’s eye a vehiculului și a obstacolelor este afișată pe ecranul central.

– în timpul manevrelor la viteză redusă (ex. parcare), o vedere de tip bird’s eye a vehiculului și a obstacolelor este afișată pe ecranul central. oglinzi laterale rabatabile electric.