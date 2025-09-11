FOTO Lynk & Co 08 a avut debutul la București. SUV-ul plug-in hybrid chinezesc vizează clasa premium

Lynk & Co România a prezentat oficial modelul 08, un SUV plug-in hybrid care mizează pe autonomie electrică declarată de până la 200 kilometri WLTP și pe încărcare rapidă de la 10 la 80 la sută în 33 de minute.

Potrivit comunicatului de presă, primele livrări sunt anunțate pentru perioada imediat următoare, iar prețul de pornire este de 52.990 euro cu TVA, cu un discount de lansare de 3.000 euro inclus în ofertă, se arată în comunicatul de presă.

Disponibil în echipările Core și More, 08 combină o estetică minimalistă cu un pachet de conectivitate și confort orientat spre utilizarea cotidiană. La interior sunt anunțate spații generoase și un sistem audio Harman Kardon, alături de funcții digitale care promit o experiență predictibilă în oraș și pe drumuri lungi.

Date tehnice, autonomie și încărcare

Sistemul de propulsie reunește un motor pe benzină în linie cu patru cilindri, 1.499 cmc, supraalimentat, cu 102 kW adică 137 CP și 230 Nm, o transmisie cu trei trepte 3DHT EVO, tracțiune față, plus un motor electric de 155 kW adică 208 CP și 350 Nm.

Puterea combinată este de 257 kW adică 345 CP, accelerarea de la 0 la 100 km pe oră are loc în 6,8 secunde, viteza maximă este 185 km pe oră, bateria are o capacitate de 39,6 kWh, încărcarea AC se face la 11 kW în aproximativ 4,5 ore pentru 0 la 100 la sută, iar la DC până la 85 kW trecerea de la 10 la 80 la sută durează 33 de minute.

Spațiu, utilitate și ținută de drum

Garda la sol măsoară 186 mm, raza de bracaj este de 12 metri, iar portbagajul are 540 de litri sau 1.254 de litri cu spătarul spate rabatat.

În utilizarea zilnică, producătorul mizează pe rulare silențioasă în modul electric și pe tranziții line între cele două surse de propulsie. Autonomia totală declarată depășește 1.100 kilometri, însă rămâne de verificat în condiții reale de trafic, în funcție de temperatură, stil de condus și infrastructura de încărcare folosită.

În peisajul european, Lynk & Co 08 intră direct în aceeași conversație cu Volvo XC60 Recharge T8, Volkswagen Tiguan eHybrid și Škoda Kodiaq iV, modele plug-in hybrid cu pachete de dotări și poziționare apropiate.

În acest context, autonomia electrică declarată de până la 200 de kilometri WLTP este un atu clar pentru 08, deoarece poate reduce dependența de motorul pe benzină în naveta zilnică și poate coborî costurile de utilizare în oraș, cu mai puține opriri la încărcare.

