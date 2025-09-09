FOTO Noul Polestar 5 provoacă Porsche Taycan și Mercedes EQS: 884 CP și până la 670 km autonomie

Polestar a ales Salonul Auto de la Munchen pentru a prezenta oficial noul Polestar 5. Grand Tourer-ul electric este disponibil în două versiuni, cu puteri maxime de până la 884 CP, și are un preț de pornire de 119.900 de euro pe piața din Germania.

Designul Polestar 5 este derivat din conceptul Precept, lansat în urmă cu cinci ani. Silueta de 5 metri lungime păstrează liniile aerodinamice și minimaliste, cu inspirație din aviație, potrivit comunicatului de presă Polestar.

Mașina dispune de faruri Pixel LED standard, plafon panoramic de peste 2 metri, mânere retractabile și absența lunetei clasice, înlocuită de un sistem de camere, precum la Polestar 4.

Coeficientul aerodinamic este de doar 0,24

Clienții pot alege dintre șase culori exterioare, inclusiv două finisaje mate: Storm (gri închis) și Magnesium (argintiu deschis).

Cabina este configurată pentru 4+1 locuri, scaunele fiind dezvoltate împreună cu Recaro. Cele din față includ standard funcții de masaj, ventilație, încălzire și reglaj electric. Opțional, sunt disponibile tapițerii din piele Nappa, alături de MicroTech standard. Și pasagerii din spate beneficiază de încălzire, ventilație și masaj, scaunele fiind rabatabile pentru confort suplimentar.

Materialele reciclate joacă un rol important, inclusiv textile obținute din plase de pescuit recuperate. Sistemul de climatizare pe patru zone este inclus în echiparea standard.

Postul de conducere include un instrumentar digital de 9,5 inch, completat de un head-up display de 9 inch. În centrul bordului tronează un ecran de 14,5 inch ce rulează Android Automotive OS cu Google integrat.

Standard, mașina vine cu sistem audio Polestar High Performance Audio (10 difuzoare), dar opțional clienții pot alege un Bowers & Wilkins cu 21 de difuzoare și 1.680 W putere.

Platformă PPA cu arhitectură de 800 V

Sub caroseria din aluminiu se află platforma PPA și o baterie de 106 kWh utili. Încărcarea la 350 kW permite trecerea de la 10 la 80% în aproximativ 22 de minute. Sistemul de frânare Brembo și pneurile Michelin, montate pe jante de 20–22 inch, completează pachetul de performanță.

Polestar 5 este disponibil în două configurații. Versiunea Dual Motor oferă 748 CP și 812 Nm, sprintul 0–100 km/h fiind realizat în 3,9 secunde. Autonomia declarată WLTP ajunge la 670 km.

Versiunea Performance urcă la 884 CP și 1.015 Nm, cu accelerație 0–100 km/h în 3,2 secunde și autonomie de până la 565 km. Ambele modele au viteza maximă limitată electronic la 250 km/h.

Noul Polestar 5 poate fi deja comandat. În Germania, versiunea Dual Motor începe de la 119.900 de euro, iar varianta Performance are un preț de 142.900 de euro.

Galerie foto