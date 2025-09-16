FOTO Toyota lansează e-Palette, noul model electric autonom pentru transport și servicii comerciale

Toyota Motor a deschis comenzile pentru noul model electric e-Palette, un vehicul destinat atât transportului de pasageri, cât și activităților comerciale bazate pe mobilitate cu emisii zero.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Modelul este proiectat pentru conducere autonomă de Nivel 2, cu planuri de actualizare la Nivel 4 până în 2027, ceea ce ar permite deplasarea complet automată, sub supravegherea unui operator.

E-Palette are un design de tip shuttle, cu formă rectangulară, adaptat pentru zone urbane, aeroporturi sau spații industriale mari. Dimensiunile sale sunt de aproape 5 metri lungime, 2 metri lățime și 2,65 metri înălțime, iar cabina are 2,13 metri înălțime interioară, suficient pentru ca pasagerii să circule în picioare. În configurația pentru pasageri, vehiculul poate transporta până la 17 persoane, inclusiv șoferul, și atinge o viteză maximă de 80 km/h.

Vehiculul este echipat cu o baterie de 72,8 kWh, care oferă o autonomie de aproximativ 250 km. Încărcarea se face fie la priză de 380 V, în circa 12 ore, fie la stații rapide DC de 90 kW, unde timpul scade la 40 de minute. Motorul are o putere maximă de 150 kW.

Toyota va folosi e-Palette în spații proprii, precum Toyota Arena Tokyo și Toyota Woven City, atât pentru transport de persoane, cât și ca unități mobile de retail. Compania propune un model flexibil de utilizare: vehicul de deplasare la începutul și finalul zilei și magazin mobil în timpul zilei.

Pentru accelerarea trecerii la autonomie completă, e-Palette este compatibil cu kituri de automatizare (ADK) furnizate de companii terțe, integrate prin interfața de control preexistentă. Astfel, vehiculul poate fi personalizat cu senzori Lidar, camere sau software dedicat, în funcție de nevoile furnizorilor de servicii de mobilitate.

Printre tehnologiile introduse se află și sistemul de direcție electrică „Steer-by-wire”, care elimină conductele hidraulice tradiționale.

Prețul de bază în Japonia este de 167.000 de euro, dar pentru vehiculele comerciale electrice destinate transportului de persoane se aplică o subvenție guvernamentală de aproximativ 86.000 de euro. Producția va fi realizată doar pe bază de comandă.