Google face un pas decisiv în direcția transformării mașinilor moderne în adevărate platforme software. Compania a anunțat o nouă versiune open source a sistemului său de operare – Android Automotive OS for Software Defined Vehicles (AAOS SDV) – gândită să schimbe modul în care sunt dezvoltate și operate automobilele.

Ideea este simplă, dar ambițioasă: mașina viitorului nu mai este definită de hardware, ci de software. Iar Google vrea ca Android să fie în centrul acestui ecosistem.

De la infotainment la control complet

Până acum, Android Automotive OS funcționa mai degrabă ca o interfață inteligentă. Sistemul putea comunica cu diverse module ale mașinii, colecta date și le afișa pe ecranul central de infotainment. Fiecare componentă avea propriul software, iar Android acționa ca un intermediar.

Noua abordare schimbă radical această logică.

Prin AAOS SDV, Google vrea ca sistemul să preia controlul direct asupra componentelor mașinii, nu doar să „asculte” informațiile venite de la acestea. Practic, software-ul capătă un rol central în controlul funcțiilor vehiculului.

Potrivit comunicatului companiei, odată implementat, sistemul va gestiona aproape toate funcțiile: de la reglajele scaunelor electrice și climatizare, până la iluminare și afișaje.

Actualizări mai rapide și funcții mai inteligente

Unul dintre marile avantaje ale acestei arhitecturi este flexibilitatea. Producătorii auto vor putea trimite actualizări software over-the-air mult mai rapid și mai precis, inclusiv pentru componente individuale ale vehiculului, nu doar pentru sistemul multimedia.

Asta deschide ușa pentru o serie de funcții noi sau îmbunătățite:

asistenți vocali mai performanți

alerte de întreținere mai proactive

profiluri personalizate pentru fiecare șofer

control de la distanță al climatizării, fără întreruperi

În paralel, dezvoltatorii pot lucra la software chiar înainte ca hardware-ul să fie finalizat, datorită tehnologiei de virtualizare integrate de Google în noul sistem.

O alternativă la Apple, dar cu rezerve din industrie

Conceptul nu este complet nou. Sistemul este comparat cu Apple CarPlay Ultra, însă industria auto a privit cu reținere ideea de a ceda controlul către companii tech.

Există, totuși, excepții. Aston Martin se numără printre puținii producători care au adoptat o astfel de direcție.

În același timp, producători precum Volvo au făcut deja pași importanți în integrarea Android Automotive, compania lansând o actualizare over-the-air pentru 2,5 milioane de vehicule la nivel global, pentru modelele produse după 2020.

Deja pe șosea

Noul sistem nu este doar un proiect pe hârtie. AAOS SDV echipează deja Renault Trafic E-Tech, un vehicul comercial electric, iar Google spune că platforma va fi disponibilă pentru alți producători în cursul acestui an.

Dacă planurile companiei se concretizează, rolul software-ului în industrie va deveni și mai important. Iar mașina, așa cum o știm astăzi, ar putea fi redefinită complet – nu de motoare sau șasiu, ci de cod.