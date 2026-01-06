Honda Motor a anunțat că va prelungi cu două săptămâni suspendarea producției la trei fabrici auto din China, pe fondul unei penurii persistente de semiconductori, transmite Reuters.

Uzinele, operate în parteneriat cu Guangzhou Automobile Group, urmau să își reia activitatea la începutul săptămânii, însă repornirea a fost amânată până pe 19 ianuarie, a declarat un purtător de cuvânt al companiei.

Decizia evidențiază dificultățile continue din lanțurile globale de aprovizionare, care afectează în special industria auto.

În acest caz, perturbările sunt legate de întârzieri în livrările de cipuri de la Nexperia, subsidiară a grupului chinez Wingtech Technology. Întârzierile au determinat, în ultimele luni, mai mulți producători auto să reducă sau să oprească temporar producția.

Honda nu a atribuit în mod direct actuala prelungire a suspendării livrărilor provenite de la Nexperia, însă a confirmat că deficitul de semiconductori rămâne un factor cheie în ajustarea planurilor de producție.

Compania japoneză s-a confruntat cu probleme similare și în America de Nord, unde a fost nevoită să oprească sau să reducă activitatea unor uzine în perioada octombrie–noiembrie a anului trecut, tot din cauza lipsei de cipuri.

Situația subliniază vulnerabilitatea continuă a producătorilor auto la fluctuațiile din aprovizionarea cu componente esențiale, într-un context global marcat de tensiuni logistice și cerere ridicată pentru semiconductori.