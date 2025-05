În urmă cu 40 de ani, constructorii occidentali puneau piciorul în China. În 2025, luptă să rămână relevanţi pe cea mai mare piaţă auto din lume

Constructorii străini au dominat piața auto din China zeci de ani la rând, capitalizând de pe urma nevoii de mijloace de transport moderne a cetățenilor, a lipsei de experiență în domeniu a producătorilor autohtoni, dar și a lipsei de interes față de acest segment în anii ’70-80.

În ultimii ani, dezvoltarea puternică a pieței auto din China, alături de evoluția fulminantă a constructorilor locali, și-au pus amprenta la nivel de industrie, iar China a devenit în 2023 cea mai mare piață auto din lume – aproape cât SUA și Europa la un loc.

Pentru constructorii occidentali, intrarea pe piața chineză s-a produs după 1979, când China a adoptat o lege privind companiile de tip joint-venture cu capital public-privat.

Astfel, constructori din Europa și SUA au pus piciorul în China. Modele JEEP au început să se asambleze la Beijing, Volkswagen a început să fabrice mașini la Shanghai, iar Peugeot la Guangzhou. Până la finalul anilor ’90, existau numeroase companii joint-venture: Shanghai Volkswagen, FAW-Volkswagen, Beijing Jeep, Guangzhou Peugeot, Dongfeng Citroen sau Changan Suzuki.

Totul s-a schimbat după 2000, când constructorii locali au început să se dezvolte. Unii dintre ei veneau din industria de apărare (Changan, Hafei), unii erau controlați de stat (BYD, Chery) și alte companii erau private (Geely), iar după zeci de ani aceștia s-au impus pe propria piață.

Constructorii locali își iau piața înapoi

În 2023 China a devenit cea mai mare piață auto din lume, iar constructorii locali precum BYD, Geely, Donfgeng și alții au avut împreună o cotă de piață de peste 65%. Această cotă de piață nu arată doar că producătorii auto din China domină piața, însă este în creștere cu 22% de la an la an – o schimbare majoră în preferințele clienților. Totodată, cota de piața a companiilor germane s-a redus cu 10,8% de la an la an, arată datele publicate de France 24. Alți constructori, precum Renault, fabrică mașini în China, însă nu pentru piața locală.

Pentru Volkswagen, al doilea constructor la nivel mondial, după Toyota, China este cea mai mare piață individuală. Însă în 2023, după cel puțin 22 de ani de dominație absolută, Volkswagen și-a pierdut titlul de constructor cu cele mai mari vânzări în China, în favoarea BYD, scrie CNN. Totodată, în prima jumătate a lui 2024, Volkswagen vindea cu aproape 30% mai puține mașini decât în 2021.

În primul semestru din 2024 profitul joint-venture-ului Toyota din China a scăzut cu 73% de la an la an, iar joint-venture-urile GM în China (10 companii) au raportat pierderi trimestriale consecutive. Vânzările GM în China s-au înjumătăţit în 7 ani, de la 4 milioane în 2017 la 2,1 milioane în 2021.

În prezent, mulţi constructori străini care au început să construiască mașini în China în anii ’90 se luptă să rămână competitivi pe piața locală. O parte din consumatorii chinezi, care preferau cândva mărcile occidentale, preferă acum mărcile autohtone pentru că li se pare că au un raport calitate-preț mai bun. Totodată, la schimbarea preferințelor contribuie și stimulentele oferite de autoritățile chineze pentru a cumpăra mașini electrice și hibride în locul celor pe benzină – segmente pe care producătorii chinezi excelează.

Revoluția electrică din China

În prezent, China este cea mai mare piață pentru mașini electrice din lume, după ce a crescut cu aproape 40% în 2024. În total, 11,2 milioane de mașini electrice și plug-in hybrid au fost au fost vândute pe piața locală, în creștere de la 8,1 milioane în 2023, arată datele Autovista24.

BYD a dominat piața, cu 3,52 de milioane de mașini vândute, în creștere cu 28% față de nivelul din 2023. Au urmat în clasament Wuling, (de 5 ori mai puține decât BYD), Tesla, Li Auto, Geely, Aito, Aion, Leap Motor, Chery și Changan. Cota de piață BYD a fost de 31,4%, Wuling a avut 6%, iar cota de piață Tesla a fost de 5,9%.

La evoluția constructorilor chinezi din ultimii ani a contribuit sprijinul acordat de stat sub formă de stimulente pentru clienți sau scutirile de taxe acordate la nivel de industrie.

În total, aproape 23 de milioane de mașini s-au vândut în China în 2024, iar 11 milioane dintre aceste au fost electrice și plug-in hybrid, ceea ce ne arată că aproape la fiecare mașină cu combustie internă cumpărată s-a cumpărat și una electrică sau PHEV – o rată de penetrare de 47,9%. Astfel, China este depășită la nivel mondial doar de Norvegia, unde anul trecut 9 din 10 mașini noi cumpărare au fost electrice, iar în prezent pe șoselele norvegiene circulă mai multe mașini electrice decât pe benzină. Dacă se adaugă si dieselul pe listă, mașinile electrice tot reprezintă o treime din cele aflate pe străzile din Norvegia.