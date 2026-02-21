Industria auto germană așteaptă ca, în timpul vizitei sale oficiale în China, cancelarul Friedrich Merz să pună pe agenda discuțiilor tema liberalizării pieței chineze, relatează DPA, citată de Agerpres.

Hildegard Müller, președinta Asociației Constructorilor Germani de Automobile (VDA), a declarat într-un interviu pentru Die Welt că partea germană ar trebui să prezinte în mod clar modul în care China distorsionează concurența.

În ultimii ani, producătorii auto germani au înregistrat un declin semnificativ al vânzărilor în China

Potrivit acesteia, obiectivul dialogului bilateral trebuie să fie o deschidere suplimentară a piețelor de ambele părți, și nu o izolare reciprocă. „China are, de asemenea, o responsabilitate în acest sens”, a subliniat Müller.

În ultimii ani, producătorii auto germani au înregistrat un declin semnificativ al vânzărilor în China, cea mai mare piață auto din lume. Pe lângă ascensiunea mărcilor locale de vehicule electrice, puternic sprijinite prin subvenții, autoritățile chineze au introdus și o taxă pe lux pentru automobilele scumpe, măsură care afectează în special brandurile germane.

Șefa VDA a arătat că Berlinul se așteaptă și la propuneri concrete din partea Chinei pentru reducerea distorsiunilor concurențiale. În același timp, ea a avertizat asupra riscului unor reacții adverse generate de eventuale noi reglementări europene, precum favorizarea vehiculelor europene în achizițiile publice, acordarea de prime de cumpărare sau introducerea de taxe vamale suplimentare.

Tensiunile comerciale dintre Berlin și Beijing s-au accentuat

„Chiar dacă China trebuie acum să vină cu oferte, și Europa trebuie să-și cântărească atent propriile măsuri. În funcție de decizii, industria s-ar putea confrunta cu măsuri de retorsiune din partea Beijingului”, a precizat Müller.

Vizita lui Friedrich Merz în China, programată pentru săptămâna viitoare, va aborda relațiile politice și economice bilaterale, precum și teme de securitate. Este prima deplasare a cancelarului în China de la preluarea mandatului.

Tensiunile comerciale dintre Berlin și Beijing s-au accentuat în special pe tema pământurilor rare — materii prime esențiale pentru producția de telefoane mobile, motoare electrice și alte tehnologii avansate. Producătorii auto germani și europeni au semnalat dificultăți în aprovizionare, invocând politicile comerciale restrictive ale Chinei.

Merz va fi însoțit de o delegație de oameni de afaceri

Exportatorii germani au criticat ceea ce consideră a fi practici de concurență neloială la nivel global, generate de subvenționarea companiilor chineze, și au cerut condiții echitabile pentru firmele străine, inclusiv în domeniul achizițiilor publice.

În cadrul vizitei, Merz va fi însoțit de o delegație de oameni de afaceri și este așteptat să viziteze sediul Mercedes-Benz Group din Beijing.