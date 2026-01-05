Înmatriculările de autoturisme noi din România au crescut puternic în luna decembrie 2025, ajungând la 21.203 unități, cu 58,4% mai mult față de aceeași lună a anului trecut, potrivit datelor preliminare publicate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), pe baza informațiilor furnizate de DGPCI.
În schimb, segmentul autoturismelor pur electrice a avut o evoluție modestă, cu o creștere de doar 1,4% față de decembrie 2024, până la un volum de 1.354 unități înmatriculate.
Top 10 mărci – înmatriculări autoturisme, decembrie 2025
Dacia își consolidează poziția de lider al pieței auto din România, cu aproape o treime din totalul înmatriculărilor realizate în luna decembrie, fiind urmată de Renault și Toyota.
Top 10 modele – înmatriculări autoturisme, decembrie 2025
Clasamentul modelelor este dominat categoric de Dacia, care ocupă șase poziții în Top 10, cu Duster și Logan pe primele două locuri, confirmând cererea ridicată pentru modelele produse și comercializate de marca românească.
La nivelul întregului an 2025, înmatriculările de autoturisme noi din România au totalizat 155.855 unități, în creștere cu 4,7% față de anul 2024, conform datelor preliminare analizate de APIA.
Reprezentanții asociației au anunțat că, în perioada următoare, vor fi publicate analize detaliate privind evoluțiile pieței pe mărci, modele, clase și tipuri de motorizare.