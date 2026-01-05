Înmatriculările de autoturisme noi din România au crescut puternic în luna decembrie 2025, ajungând la 21.203 unități, cu 58,4% mai mult față de aceeași lună a anului trecut, potrivit datelor preliminare publicate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), pe baza informațiilor furnizate de DGPCI.

În schimb, segmentul autoturismelor pur electrice a avut o evoluție modestă, cu o creștere de doar 1,4% față de decembrie 2024, până la un volum de 1.354 unități înmatriculate.

Top 10 mărci – înmatriculări autoturisme, decembrie 2025

Marcă Unități Dacia 6.796 Renault 2.638 Toyota 1.704 Skoda 1.148 Hyundai 1.122 Volkswagen 1.043 Ford 833 KGM 630 MG 526 BMW 491 Total 21.203

Dacia își consolidează poziția de lider al pieței auto din România, cu aproape o treime din totalul înmatriculărilor realizate în luna decembrie, fiind urmată de Renault și Toyota.

Top 10 modele – înmatriculări autoturisme, decembrie 2025

Marcă Model Unități Dacia Duster 2.195 Dacia Logan 2.133 Renault Clio 1.405 Dacia Sandero 830 Dacia Bigster 789 Dacia Jogger 564 Toyota Corolla 505 Skoda Octavia 408 Hyundai Tucson 402 Toyota RAV4 394 Total 21.203

Clasamentul modelelor este dominat categoric de Dacia, care ocupă șase poziții în Top 10, cu Duster și Logan pe primele două locuri, confirmând cererea ridicată pentru modelele produse și comercializate de marca românească.

La nivelul întregului an 2025, înmatriculările de autoturisme noi din România au totalizat 155.855 unități, în creștere cu 4,7% față de anul 2024, conform datelor preliminare analizate de APIA.

Reprezentanții asociației au anunțat că, în perioada următoare, vor fi publicate analize detaliate privind evoluțiile pieței pe mărci, modele, clase și tipuri de motorizare.