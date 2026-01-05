dark
Înmatriculările auto din România au crescut cu 58,4% în decembrie 2025 / Dacia domină atât clasamentul mărcilor, cât și al modelelor

Ionuț Tăpălagă
5 ianuarie 2026
Sursă foto: skoda-storyboard.com, media.dacia.com
Înmatriculările de autoturisme noi din România au crescut puternic în luna decembrie 2025, ajungând la 21.203 unități, cu 58,4% mai mult față de aceeași lună a anului trecut, potrivit datelor preliminare publicate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), pe baza informațiilor furnizate de DGPCI.

În schimb, segmentul autoturismelor pur electrice a avut o evoluție modestă, cu o creștere de doar 1,4% față de decembrie 2024, până la un volum de 1.354 unități înmatriculate.

Top 10 mărci – înmatriculări autoturisme, decembrie 2025

Marcă Unități
Dacia 6.796
Renault 2.638
Toyota 1.704
Skoda 1.148
Hyundai 1.122
Volkswagen 1.043
Ford 833
KGM 630
MG 526
BMW 491
Total 21.203

Dacia își consolidează poziția de lider al pieței auto din România, cu aproape o treime din totalul înmatriculărilor realizate în luna decembrie, fiind urmată de Renault și Toyota.

Top 10 modele – înmatriculări autoturisme, decembrie 2025

Marcă Model Unități
Dacia Duster 2.195
Dacia Logan 2.133
Renault Clio 1.405
Dacia Sandero 830
Dacia Bigster 789
Dacia Jogger 564
Toyota Corolla 505
Skoda Octavia 408
Hyundai Tucson 402
Toyota RAV4 394
Total 21.203

Clasamentul modelelor este dominat categoric de Dacia, care ocupă șase poziții în Top 10, cu Duster și Logan pe primele două locuri, confirmând cererea ridicată pentru modelele produse și comercializate de marca românească.

La nivelul întregului an 2025, înmatriculările de autoturisme noi din România au totalizat 155.855 unități, în creștere cu 4,7% față de anul 2024, conform datelor preliminare analizate de APIA.

Reprezentanții asociației au anunțat că, în perioada următoare, vor fi publicate analize detaliate privind evoluțiile pieței pe mărci, modele, clase și tipuri de motorizare.

