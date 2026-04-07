Înmatriculările de mașini electrice în Germania înregistrează o creștere spectaculoasă în ultima lună

Adrian Nicolae
7 aprilie 2026
emisii-noxe-calitatea aerului
Sursa foto: Freepik
Înmatriculările de automobile electrice în Germania au înregistrat o creștere anuală de 66,2% în luna martie, pe fondul scumpirii carburanților, potrivit datelor publicate marți de Autoritatea Federală de Transport Rutier din Germania (KBA), transmite DPA, citată de Agerpres.

Conform KBA, aproximativ 71.000 de vehicule electrice au fost înmatriculate în Germania în martie, comparativ cu 43.000 în februarie. Automobilele electrice au reprezentat astfel 24% din totalul înmatriculărilor, față de 22% în februarie și 16,8% în aceeași lună a anului trecut.

De asemenea, 117.846 de autoturisme noi au fost echipate cu sisteme hibride, reprezentând 40,1% din piață, dintre care 29.996 au fost hibride plug-in.

Autoturismele pe benzină au avut o cotă de piață de 22,8%

Autoturismele pe benzină au avut o cotă de piață de 22,8% (66.959 unități), în scădere cu 4,9% față de martie 2025, iar cele diesel au scăzut ușor, cu 37.664 de înmatriculări (-0,6%), reprezentând 12,8% din total.

În total, 294.161 de autoturisme noi au fost înmatriculate în Germania în martie 2026, în creștere cu 16% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Aceasta a adus o creștere de 5,2% a înmatriculărilor pentru primul trimestru.

Creșterea puternică a vehiculelor electrice vine pe fondul majorării prețurilor la petrol, ca urmare a conflictului din Iran, ceea ce a determinat creșterea facturilor pentru șoferi. Totodată, noile subvenții de stat, de până la 6.000 de euro pe vehicul, au impulsionat achizițiile, atingând cea mai mare cifră de la 87.000 de unități înregistrate în august 2023, potrivit firmei de consultanță EY.

Vehiculele electrice ar putea atinge o cotă de piață de 25% până la finalul anului

Analistul EY, Constantin Gall, estimează că vehiculele electrice ar putea atinge o cotă de piață de 25% până la finalul anului, având în vedere că în primul trimestru au reprezentat deja 22,8%.

„Majoritatea cumpărătorilor de mașini noi continuă să aleagă motoarele cu ardere internă și, pentru moment, nimic nu pare să se schimbe, în pofida prețurilor ridicate la combustibil, a miliardelor de subvenții și a noilor modele electrice cu autonomie și timpi de încărcare îmbunătățiți”, a explicat Gall.

Potrivit Automobil Clubului german (ADAC), prețul litrului de motorină a atins luni 2,487 euro/litru, iar cel al benzinei E10 2,235 euro/litru, marcând noi maxime istorice.

  • Adrian Nicolae este jurnalist și scriitor specializat în știință, cu un doctorat în arheologie preistorică și peste două decenii de experiență în presa scrisă și digitală. A început în redacția Ziarului Financiar, a condus apoi site-ul Descoperă.ro ca redactor-șef, iar mai târziu a fost editor la revista Știință și Tehnică. Ulterior a coordonat pagina de știință de la HotNews. Din 2025 s-a alăturat echipei TechRider, divizie a G4Media, acolo unde semnează materiale de specialitate în domeniul științific. În paralel, a creat pagina de Facebook „O mică doză de cultură generală”, un proiect de popularizare a științei în cheie relaxată, al cărui succes i-a depășit toate așteptările. Alergic la exprimările scorțoase, preferă să lase știința să vorbească. Iar pentru el, știința e, pur și simplu, cea mai fascinantă poveste spusă vreodată.

Citește si...