Înmatriculările de automobile electrice în Germania au înregistrat o creștere anuală de 66,2% în luna martie, pe fondul scumpirii carburanților, potrivit datelor publicate marți de Autoritatea Federală de Transport Rutier din Germania (KBA), transmite DPA, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Conform KBA, aproximativ 71.000 de vehicule electrice au fost înmatriculate în Germania în martie, comparativ cu 43.000 în februarie. Automobilele electrice au reprezentat astfel 24% din totalul înmatriculărilor, față de 22% în februarie și 16,8% în aceeași lună a anului trecut.

De asemenea, 117.846 de autoturisme noi au fost echipate cu sisteme hibride, reprezentând 40,1% din piață, dintre care 29.996 au fost hibride plug-in.

Autoturismele pe benzină au avut o cotă de piață de 22,8% (66.959 unități), în scădere cu 4,9% față de martie 2025, iar cele diesel au scăzut ușor, cu 37.664 de înmatriculări (-0,6%), reprezentând 12,8% din total.

În total, 294.161 de autoturisme noi au fost înmatriculate în Germania în martie 2026, în creștere cu 16% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Aceasta a adus o creștere de 5,2% a înmatriculărilor pentru primul trimestru.

Creșterea puternică a vehiculelor electrice vine pe fondul majorării prețurilor la petrol, ca urmare a conflictului din Iran, ceea ce a determinat creșterea facturilor pentru șoferi. Totodată, noile subvenții de stat, de până la 6.000 de euro pe vehicul, au impulsionat achizițiile, atingând cea mai mare cifră de la 87.000 de unități înregistrate în august 2023, potrivit firmei de consultanță EY.

Analistul EY, Constantin Gall, estimează că vehiculele electrice ar putea atinge o cotă de piață de 25% până la finalul anului, având în vedere că în primul trimestru au reprezentat deja 22,8%.

„Majoritatea cumpărătorilor de mașini noi continuă să aleagă motoarele cu ardere internă și, pentru moment, nimic nu pare să se schimbe, în pofida prețurilor ridicate la combustibil, a miliardelor de subvenții și a noilor modele electrice cu autonomie și timpi de încărcare îmbunătățiți”, a explicat Gall.

Potrivit Automobil Clubului german (ADAC), prețul litrului de motorină a atins luni 2,487 euro/litru, iar cel al benzinei E10 2,235 euro/litru, marcând noi maxime istorice.