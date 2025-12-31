dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

Leapmotor va începe asamblarea de mașini în Spania / Compania chineză vizează vânzări globale de 1 milion de unități

Daniel Simion
31 decembrie 2025
fabrica-Leapmotor
Sursa foto: CYK / imago stock&people / Profimedia
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Producătorul auto chinez Leapmotor are în plan deschiderea unității de producție din Spania în 2026. Totodată, potrivit Economica.net, producătorul vizează să comercializeze circa un milion de unități anul viitor.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Zhu Jiangming, directorul executiv al Leapmotor, susține că, anul viitor, compania pe care o conduce va atinge borna de un milion de unități comercializate anual la nivel global, iar peste 10 ani vrea să atingă cifra de 4 milioane de unități vândute anual.

Leapmotor mizează pe o expansiune rapidă, grație unei viitoare game de vehicule premium cu prețuri de aproximativ 34.000 de dolari. Creșterea puternică din China, acolo unde SUV-ul B10 se vinde cu aproximativ 20.000 de dolari, au erodat cota de piață a BYD în zona vehiculelor sub 25.000 de dolari. Leapmotor a comercializat 482.447 de vehicule electrice, hibride plug-in și cu range extender.

CEO-ul susține că dezvoltarea și producția internă de tehnologii sunt esențiale în asigurarea competitivității costurilor mașinilor Leapmotor. El susține că 65% din componentele utilizate în mașinile firmei pe care o conduce au fost dezvoltate intern.

Producătorul auto va începe producția în Spania în 2026, cu 40% dintre piesele mașinilor asamblate acolo, în funcție de valoare, achiziționate local. Aceasta este una dintre condițiile impuse de autoritățile iberice, a explicat Shu Chuncheng, vicepreședintele Leapmotor responsabil cu lanțul de aprovizionare.

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...