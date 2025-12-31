Leapmotor va începe asamblarea de mașini în Spania / Compania chineză vizează vânzări globale de 1 milion de unități

Producătorul auto chinez Leapmotor are în plan deschiderea unității de producție din Spania în 2026. Totodată, potrivit Economica.net, producătorul vizează să comercializeze circa un milion de unități anul viitor.

Zhu Jiangming, directorul executiv al Leapmotor, susține că, anul viitor, compania pe care o conduce va atinge borna de un milion de unități comercializate anual la nivel global, iar peste 10 ani vrea să atingă cifra de 4 milioane de unități vândute anual.

Leapmotor mizează pe o expansiune rapidă, grație unei viitoare game de vehicule premium cu prețuri de aproximativ 34.000 de dolari. Creșterea puternică din China, acolo unde SUV-ul B10 se vinde cu aproximativ 20.000 de dolari, au erodat cota de piață a BYD în zona vehiculelor sub 25.000 de dolari. Leapmotor a comercializat 482.447 de vehicule electrice, hibride plug-in și cu range extender.

CEO-ul susține că dezvoltarea și producția internă de tehnologii sunt esențiale în asigurarea competitivității costurilor mașinilor Leapmotor. El susține că 65% din componentele utilizate în mașinile firmei pe care o conduce au fost dezvoltate intern.

Producătorul auto va începe producția în Spania în 2026, cu 40% dintre piesele mașinilor asamblate acolo, în funcție de valoare, achiziționate local. Aceasta este una dintre condițiile impuse de autoritățile iberice, a explicat Shu Chuncheng, vicepreședintele Leapmotor responsabil cu lanțul de aprovizionare.