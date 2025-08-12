dark
2 minute de citit
Legendara rivalitate Ford Mustang – Chevrolet Camaro va continua pe terenul electricelor / Chevrolet Camaro va reveni pe piață sub formă de SUV electric

Daniel Simion
12 august 2025
SUV electric Chevrolet Blazer EV RS
Chevrolet Blazer EV. Sursa foto: Chevrolet
Chevrolet Camaro a fost creat inițial ca un rival al modelului Ford Mustang. Istoria pare să se repete, întrucât Chevy se pregătește să reintroducă pe piață marca Camaro, relatează MotorTrend. De data aceasta, GM va reînvia modelul Camaro nu ca un coupe, ci ca un SUV fastback care va concura direct cu Ford Mustang Mach-E.

De ce se produc SUV-uri cu nume de coupé-uri

Pe măsură ce numărul modelelor cu două uși scade și popularitatea SUV-urilor crește, producătorii se orientează din ce în ce mai mult către SUV-urile fastback cu patru uși, ca soluție pentru cumpărătorii interesați de vehicule cu un caracter elegant și sportiv. La fel a gândit și Ford, când a lansat controversatele modele Mustang Mach-E și Capri, iar aceeași controversă se poate repeta și cu noul Camaro.

Dacă vorbim despre sistemul de propulsie, noul Camaro va folosi aceeași arhitectură de tip skateboard pe care o folosește și acum. Astfel, Chevrolet poate alege dintr-o gamă largă de baterii și motoare pentru a crea o serie de variante, inclusiv versiuni ieftine cu un motor sau sportive cu două motoare.

În ceea ce privește tehnologia bateriilor, este de așteptat ca Chevy să utilizeze unitatea de 85 kWh echipată pe versiunile de bază ale SUV-ului Blazer EV existent și ar putea oferi pachetul mai mare de 102 kWh, pentru autonomie sporită sau performanță mai bună. Dacă bateriile păstrează aceeași arhitectură electrică și aceeași compoziție chimică a celulelor, ne putem aștepta ca pachetul mai mic să se reîncarce la o viteză maximă de 150 kW, în timp ce bateria mai mare ar trebui să atingă 190 kW.

Dată estimată de lansare: toamna anului 2026

Este probabil ca modelul Chevrolet Camaro EV SS să fie oferit u aceeași configurație cu două motoare și tracțiune integrală ca modelul Blazer EV SS. Acest lucru ar sugera o putere combinată de 615 CP și 880 NM cuplu motor maxim, susținută de alte îmbunătățiri de performanță, cum ar fi frânele Brembo, suspensia adaptivă reglată sportiv și direcția îmbunătățită.

Versiunile viitoare mai extreme ale SUV-ului Camaro EV ar putea împrumuta configurația cu trei motoare a modelului Hummer EV pentru a produce până la 1.000 CP. Acest lucru ar oferi Chevorlet ocazia de a readuce în atenție versiunea ZL1, rezervată doar celor mai performante versiuni ale mașinii sport Camaro.

Președintele GM, Mark Reuss, a indicat că intenționează ca Camaro să aibă un preț accesibil, punând accentul pe distracție, așa că nu vă surprindeți dacă gama de modele va cuprinde o gamă largă de variante pe tema SUV-urilor sportive, începând cu lansarea inițială a modelelor mainstream. Modelul ar urma să fie lansat în toamna anului 2026, și ar costa între 36.000 de dolari și 65.000 de dolari.

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

