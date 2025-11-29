Producătorul auto indian Mahindra & Mahindra a lansat joi un SUV electric cu șapte locuri, XEV 9S, cu un preț de pornire de aproximativ 2 milioane de rupii (22.409,97 dolari), intrând astfel într un segment dominat de Tata Motors Passenger Vehicles, scrie Reuters.

„Cu XEV 9S, nu ne limităm la a juca în segmentul vehiculelor electrice, ci îl extindem”, a declarat Nalinikanth Gollagunta, CEO al diviziei auto, într-un comunicat.

Rezervările pentru acest vehicul vor începe pe 14 ianuarie, iar livrările vor începe pe 23 ianuarie, a precizat Mahindra, al doilea producător de SUV-uri din India ca volum.

Prețul modelelor Harrier EV de la Tata pornește de la aproximativ 23.500 de dolari, iar MG ZS EV de la JSW MG Motor India pornește de la aproape 15.000 de dolari.