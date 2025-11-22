Autor al celui de-al doilea timp în calificările de la Las Vegas, Max Verstappen (Red Bull) a explicat dificultăţile de a conduce un monopost de Formula 1 pe pista udă a acestui circuit special, transmite News.ro.

„Era foarte alunecos. De obicei este alunecos aici, chiar şi pe timp uscat, dar vă pot spune că nu a fost deloc distractiv. Era ca şi cum ai conduce pe gheaţă. Trebuia să faci cauciucurile să funcţioneze. Cred că aş fi putut fi mai competitiv cu cauciucurile de ploaie, dar a trebuit să trec la cele intermediare, deoarece pista se îmbunătăţea. Trebuia să ne asumăm riscuri, dar nu a fost suficient pentru pole position. Este întotdeauna bine pentru noi să fim în prima linie. Este dificil să alegi zonele potrivite de frânare şi să faci anvelopele să funcţioneze. Traiectoria interioară oferă o aderenţă bună la start. Cu aceste maşini, este complicat să ai o vizibilitate bună, deoarece podelele creează multe stropi. Trebuia să lăsăm un interval de opt secunde între fiecare maşină. Este mult”, a declarat Verstappen.

Britanicul Lando Norris de la McLaren va pleca, duminică, din pole position în Marele Premiu de la Las Vegas, a 22-a etapă din cele 24 ale sezonului de Formula 1, după ce a înregistrat cel mai bun timp în calificările de pe Las Vegas Street Circuit.

Liderul campionatului mondial l-a devansat pe cvadruplul campion mondial olandez Max Verstappen (Red Bull) şi pe spaniolul Carlos Sainz (Williams).