Mazda CX-5 2025 ajunge în România. SUV-ul japonez rămâne un concurent pentru Tiguan și Sportage

Mazda deschide un nou capitol pentru CX-5, modelul care de mai bine de un deceniu este unul dintre cele mai apreciate SUV-uri din clasa compactă. Noua generație nu promite o revoluție, ci o evoluție firească, cu un design mai rafinat, un interior mai bine finisat și adaptat cerințelor actuale.

De la debutul primei versiuni, în 2012, CX-5 a fost un reper pentru Mazda, cu peste 4,5 milioane de unități vândute la nivel global. A treia generație păstrează aceleași proporții echilibrate și un aer sobru. În România, prețul de pornire anunțat este de circa 32.700 de euro, iar modelul poate fi deja precomandat.

Dimensiuni peste media segmentului

Noul CX-5 are 4.690 mm lungime, 1.860 mm lățime și 1.695 mm înălțime, cu un ampatament de 2.815 mm. Este un SUV compact doar ca segment, pentru că în realitate oferă proporții apropiate de cele ale unui model de clasă medie.

În comparație, Volkswagen Tiguan are 4.539 mm lungime și 1.839 mm lățime, fiind mai scurt și mai îngust, dar și mai scump, cu un preț de pornire de aproximativ 36.300 de euro. Kia Sportage, unul dintre rivalii direcți, măsoară 4.540 mm în lungime și 1.865 mm în lățime și pleacă de la 32.300 euro.

Motorizare clasică, echipamente moderne

Mazda oferă noul CX-5 în patru versiuni de echipare: Prime-Line, Centre-Line, Exclusive-Line și Homura. Toate variantele folosesc același motor pe benzină de 2,5 litri, cuplat la o cutie automată. Clienții pot alege între tracțiune față sau integrală, în funcție de nevoi. Într-un moment în care majoritatea SUV-urilor compacte trec la soluții hibride sau electrice, Mazda rămâne fidelă simplității mecanice și fineței de condus, mizând pe fiabilitate și echilibru.

Modelul va ajunge în showroom-urile europene începând cu decembrie 2025, dar este deja disponibil pentru precomandă. Noul CX-5 încearcă să păstreze echilibrul dintre confort, design și preț, fără artificii inutile. Într-un segment dominat de nume precum Tiguan, Tucson sau Sportage, Mazda mizează pe discreție, simplitate și calitatea.