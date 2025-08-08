ANALIZA Febră pe două roți: piața scuterelor de 125cc prinde contur în România

Analiza primului semestru al anului 2025 arată o creștere încurajatoare, alimentată de o modificare legislativă cheie și o diversitate de oferte de la producători consacrați.

Impactul legislativ și cifrele pieței

Piața vehiculelor pe două roți din România traversează o perioadă de transformare fără precedent. În prima jumătate a anului curent, nu mai puțin de 792 de scutere noi din categoria 125cc au fost înmatriculate, semnalând o schimbare fundamentală în preferințele românilor pentru mobilitatea urbană.

Acest apetit pentru scutere, este cauzat în principal de legea ce permite posesorilor de permis categoria B, cu o vechime de cel puțin 2 ani, să conducă vehicule de 125cc după absolvirea unui curs practic de 10 ore, fără a mai fi necesar examenul pentru categoria A1.

Lucru ce redefinește traficul din marile orașe și conturează un nou clasament al celor mai căutați producători.

Clasamentul vânzărilor în prima jumătate a anului 2025

Datele centralizate arată o competiție strânsă, cu un lider detașat și o luptă strânsă pentru locurile de pe podium. Mai jos este prezentat topul celor mai vândute 10 modele:

Poziție Producător Model Preț Mediu (€) Unități Vândute 1 YAMAHA NMAX 125 3.870 € 110 2 KYMCO SKYTOWN 125 3.000 € 66 3 HONDA PCX 125 4.250 € 57 4 SYM JET X 3.870 € 33 5 LINHAI BUCK 125 ADV 3.600 € 32 6 APEC PS5 3.350 € 31 7 SYM ADX 3.140 € 29 8 HONDA Forza 125 2.920 € 24 9 YAMAHA LCG125 2.950 € 23 10 SYM JET 14 EVO 1.470 € 21

Cine conduce plutonul?

Lider detașat în preferințele publicului este producătorul japonez Yamaha, cu modelul său premium NMAX 125. Acesta este urmat de taiwanezii de la Kymco, al căror model Skytown 125 a convins 66 de cumpărători, și de gigantul Honda, care încheie podiumul cu popularul PCX 125.

Un detaliu interesant este prețul mediu al celor mai dorite trei modele, care se situează în jurul valorii de 4.700 de euro, indicând o orientare clară a consumatorilor către scutere bine dotate, fiabile și cu un design modern.

De la premium la buget

Clasamentul subliniază o diversitate remarcabilă a ofertei. Producătorul SYM dovedește o forță deosebită, fiind prezent în top cu trei modele ce acoperă toate segmentele: sportivul Jet X, versatilul ADX și modelul de buget Jet 14 EVO.

O surpriză notabilă o constituie prețul extrem de competitiv al modelului SYM Jet 14 EVO, de doar 1.470 de euro, care îl transformă în cea mai accesibilă poartă de intrare în universul scuterelor de 125cc.

La polul opus, modelul de pe locul doi în topul vânzărilor, Kymco Skytown 125, afișează cel mai ridicat preț mediu, de 6.000 de euro, demonstrând că piața este suficient de matură pentru a susține atât opțiuni economice, cât și produse din gama superioară.

Rămâne de văzut cum va evolua clasamentul până la finalul anului și ce strategii vor adopta producătorii pentru a-și consolida poziția pe o piață mai dinamică și mai competitivă ca niciodată.