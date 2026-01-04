Benda Dark Flag 950: un cruiser cu aspect retro și motor V4 intră în prim-planul segmentului power cruiser

Producătorul chinez Benda pregătește lansarea unui nou model care iese din tiparele clasice ale segmentului cruiser. Dark Flag 950 combină un design puternic inspirat de motocicletele cruiser tradiționale cu o configurație tehnică neobișnuită pentru această categorie: un motor V4 de aproape un litru.

Segmentul cruiser a fost definit, timp de decenii, de motoare V-Twin, arhitectură care a stat la baza identității mărcilor americane și a influențat ulterior producători japonezi și europeni. De-a lungul timpului au existat însă și excepții notabile, precum Yamaha VMAX sau, mai recent, Ducati Diavel V4, modele care au asociat poziția joasă și ergonomia de cruiser cu performanțe specifice motocicletelor sport.

Benda face parte dintr-un nou val de constructori chinezi care au ales să intre direct în segmentele de cilindree mare și în nișe tehnice complexe, fără a parcurge etapele clasice ale modelelor utilitare. Strategia companiei este susținută și de extinderea pe piața europeană, odată cu înființarea Benda Moto Europe GmbH, cu sediul la Salzburg, un semnal clar al intenției de a concura pe piețe mature.

În acest context apare Dark Flag 950, un cruiser care, din punct de vedere estetic, păstrează proporțiile și elementele consacrate ale genului: rezervor lung, siluetă joasă, mecanică expusă și detalii retro, inclusiv o curea decorativă din piele pe rezervor. La prima vedere, motocicleta ar putea fi ușor confundată cu un model clasic echipat cu motor V-Twin.

Din punct de vedere tehnic însă, Dark Flag 950 este propulsat de un motor V4 de 950 cmc, care dezvoltă 100 CP la 9.000 rpm și un cuplu maxim de 85 Nm la 7.000 rpm. Motorizarea este completată de accelerație ride-by-wire și ambreiaj slipper. Înălțimea șeii este de aproximativ 695 mm, iar lungimea totală se situează în jurul valorii de 2.325 mm.

Configurația șasiului și a componentelor urmărește o abordare echilibrată: furcă telescopică convențională în față, două amortizoare spate și sistem de frânare furnizat de J.Juan. Alegerea acestor soluții indică o orientare către utilizarea cotidiană și accesibilitate, mai degrabă decât către un pachet extrem de performanță.

Prin combinația dintre un motor V4 modern și un design care respectă estetica cruiserelor tradiționale, Benda Dark Flag 950 se poziționează ca o propunere atipică în segmentul său. Modelul este gândit să ofere rafinamentul și elasticitatea unui V4 într-un ambalaj vizual familiar pentru publicul pasionat de cruisere, fără a adopta un stil agresiv sau futurist.

Detalii privind prețul și calendarul exact de lansare pe piața europeană nu au fost încă comunicate oficial, însă apariția acestui model confirmă direcția asumată de Benda în extinderea gamei sale de motociclete de cilindree mare destinate piețelor internaționale.