Benda dezvăluie un motor boxer hibrid de 250 cmc cu performanțe comparabile clasei medii

Constructorul chinez Benda continuă să atragă atenția industriei moto prin soluții tehnice neconvenționale, de această dată prin prezentarea unui nou propulsor boxer hibrid destinat viitorului model P51. Motocicleta, aflată în dezvoltare, este echipată cu un motor termic de 250 cmc cu doi cilindri opuși orizontal, asistat de un motor electric integrat, o configurație fără precedent în segmentul moto.

Potrivit informațiilor comunicate de producător, sistemul hibrid dezvoltă o putere combinată de 62 CP și un cuplu maxim de 100 Nm, valori care depășesc net performanțele majorității motocicletelor moderne de 250–300 cmc cu motoare în patru timpi. Accelerația de la 0 la 97 km/h este anunțată la 3,7 secunde, plasând modelul P51 la nivelul unor motociclete din clasa medie, precum Yamaha MT-07.

Spre deosebire de alte sisteme hibride existente pe piață, soluția Benda permite rularea exclusiv în mod electric. În timp ce Kawasaki Ninja 7 Hybrid utilizează un sistem hibrid axat pe eficiență și moduri de rulare flexibile, iar Yamaha FZ-S Hybrid se bazează pe un sistem de asistență electrică limitată printr-un generator-starter, fără posibilitatea de deplasare doar electric, P51 este conceput să funcționeze atât în regim hibrid, cât și complet electric.

Sistemul este descris ca având rol activ în livrarea cuplului, acoperind golurile de putere pe întreaga plajă de turații și contribuind la optimizarea distribuției maselor și a centrului de greutate.

Motocicleta are o greutate declarată de aproximativ 178 kg, o valoare apropiată de cea a unor modele din clasa middleweight, în ciuda cilindreei reduse a motorului termic. Din punct de vedere constructiv, P51 folosește un cadru din aluminiu și o furcă telescopică convențională, componente regăsite și pe alte modele din gama Benda, precum Napoleonbob 500.

Din punct de vedere estetic, P51 adoptă un design neo-retro, descris de producător drept „inspirat din aviație”. Carenajele sculptate, proporțiile compacte și aripa spate scurtată definesc o siluetă care trimite la motocicletele clasice reinterpretate modern, într-o abordare familiară și pentru utilizatorii de modele boxer consacrate.

Deși volumul mare de informații tehnice sugerează un stadiu avansat al dezvoltării, Benda nu a comunicat încă detalii complete privind suspensia, sistemele electronice auxiliare sau data exactă a lansării pe piață. Lipsa acestor specificații indică faptul că proiectul se află încă în proces de rafinare.

Modelul P51 și motorul său boxer hibrid subliniază direcția de inovare adoptată de producătorul chinez, care explorează soluții tehnologice avansate într-un segment în care astfel de configurații au fost până acum rare sau inexistente.