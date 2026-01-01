Blacksheep ONE, motocicleta electrică britanică realizată la comandă, prezentată oficial la Motorcycle Live 2025

Brandul britanic independent Blacksheep Power a prezentat oficial prima sa motocicletă electrică, Blacksheep ONE, în cadrul evenimentului Motorcycle Live 2025, desfășurat între 15 și 23 noiembrie la NEC Birmingham. Modelul marchează debutul companiei pe piața moto și este anunțat ca o producție extrem de limitată, destinată exclusiv clienților care solicită motociclete construite individual.

Blacksheep Power a fost fondată în 2018 de inginerul britanic Mark Gilligan, motociclist de cursă lungă, care a inițiat proiectul pornind de la dorința de a oferi o alternativă la abordarea convențională a motocicletelor electrice moderne. Conform declarațiilor oficiale ale companiei, dezvoltarea modelului ONE a avut la bază o filozofie „design-first”, în care structura și funcționalitatea sunt complet vizibile, fără elemente decorative sau sisteme mascate.

Motocicleta este construită integral din componente realizate prin frezare CNC din blocuri masive de aluminiu. Această metodă de fabricație definește arhitectura întregului vehicul, rezultatul fiind o construcție descrisă de producător drept una „sculptată”, nu asamblată. Cadrul, elementele structurale și sistemele principale sunt concepute pentru a rămâne expuse, accentuând caracterul mecanic al motocicletei.

În centrul proiectului se află trei tehnologii dezvoltate intern și brevetate de Blacksheep Power. Sistemul BilletFlux reprezintă un motor electric cu flux axial, prelucrat din aluminiu masiv, conceput pentru a oferi o densitate mare de putere într-un volum compact. BilletFlow este un sistem de răcire integrat, cu canale frezate direct în carcasele componentelor, destinat menținerii performanțelor în regim susținut. BilletPower elimină cablurile convenționale, energia fiind transmisă prin structuri din aluminiu între baterie și stator.

Conform specificațiilor publicate de producător, Blacksheep ONE dezvoltă un cuplu maxim la roată de 700 Nm, o putere maximă de 35 kW și accelerează de la 0 la 100 km/h în 4,5 secunde. Viteza maximă este limitată la 130 km/h, iar autonomia declarată pentru utilizare urbană ajunge până la 160 de kilometri.

Producția va fi limitată la 50 de unități la nivel global pentru anul 2026. Fiecare motocicletă va fi realizată exclusiv la comandă, fără configurații standard, clienții colaborând direct cu producătorul pentru alegerea finisajelor, materialelor și elementelor vizuale. Inclusiv pachetul de baterii rămâne expus și poate fi personalizat grafic, conform solicitărilor fiecărui proprietar.

„Blacksheep ONE nu este un gadget pentru mase, ci o motocicletă puternică, personalizată pentru cei puțini”, a declarat Mark Gilligan. „Fiecare motociclist ar trebui să aibă o identitate, nu doar un model.”

Costul rezervării unui slot de producție pornește de la 1.000 de lire sterline, la care se adaugă TVA, iar numărul de unități este strict limitat, fără posibilitatea extinderii producției.