BMW brevetează șuruburi cu logo-ul „roundel”, o posibilă schimbare pentru întreținerea motocicletelor și automobilelor

BMW a depus recent un brevet pentru un nou tip de elemente de fixare, în care capul șurubului integrează celebrul logo „roundel” al mărcii. Documentația de brevet descrie o soluție tehnică ce ar putea fi utilizată atât pe motociclete, cât și pe automobile, introducând un design distinctiv, diferit de sistemele convenționale de prindere.

Noile șuruburi sunt marcate cu inscripția „BMW”, iar forma capului este realizată astfel încât include două zone adâncite, poziționate similar cu segmentele albastre ale emblemei rotunde BMW. Pentru demontare sau montare este necesară o unealtă dedicată, special concepută pentru acest tip de profil, diferită de cheile standard Torx sau imbus utilizate în prezent pe scară largă în industrie.

În mod tradițional, producătorii auto și moto folosesc capete de șurub de tip Torx sau Allen datorită capacității acestora de a transmite un cuplu ridicat, dimensiunilor compacte și standardizării la nivel global. În cazul noii soluții brevetate de BMW, documentele indică faptul că designul este gândit pentru a permite aplicarea cuplului necesar în diverse aplicații structurale, însă performanțele concrete ale acestui sistem vor putea fi evaluate doar în eventualitatea introducerii sale în producția de serie.

Brevetul sugerează, de asemenea, existența unor scule dedicate, cel mai probabil disponibile în mai multe dimensiuni, adaptate diferitelor tipuri de șuruburi. Utilizarea unui astfel de sistem ar presupune, implicit, accesul la aceste unelte specifice pentru operațiuni de întreținere sau reparații.

În acest moment, șuruburile cu logo BMW se află exclusiv în stadiul de brevet și nu au fost anunțate pentru utilizare pe vreun model de serie. Rămâne de văzut dacă această soluție va fi implementată pe viitoarele motociclete sau automobile ale constructorului german și în ce măsură va influența procesele de service și mentenanță.

BMW nu a oferit, până în prezent, informații suplimentare privind calendarul sau modelele pe care acest tip de elemente de fixare ar putea fi introdus.