Campionatul Mondial de Superbike introduce un nou format de weekend începând cu sezonul 2026

Organizatorii Campionatului Mondial de Superbike au anunțat oficial modificarea formatului de desfășurare a etapelor începând cu sezonul 2026, urmând un model similar celui adoptat anterior de seria-soră MotoGP. Noul program vizează în special structura zilelor de sâmbătă și duminică, cu cursele principale World Superbike programate drept punct culminant al fiecărei zile de competiție.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Până acum, cursele clasei regină din WorldSBK nu închideau întotdeauna programul zilnic, fiind urmate de întreceri din categoriile suport ale campionatului. Începând din 2026, acest lucru se va schimba, oficialii competiției dorind să contureze mai clar ierarhia sportivă și să ofere fanilor un final spectaculos de zi.

Conform noului format, acțiunea de sâmbătă va debuta la ora prânzului cu prima cursă a WorldWCR, urmată la ora 13:00 de noua clasă World Sportsbike. La ora 14:00 este programată cursa World Supersport, iar ziua se va încheia la ora 15:30 cu prima cursă principală World Superbike.

Programul de duminică va începe la ora 11:10 cu cursa Superpole World Superbike, după care se va păstra aceeași structură a categoriilor ca în ziua precedentă, culminând din nou cu cursa WorldSBK ca ultim eveniment al zilei.

Într-un comunicat oficial, organizatorii precizează că „programul actualizat a fost dezvoltat cu aportul principalilor factori implicați și este conceput pentru a crea un flux mai intuitiv și mai captivant al weekendului de curse”. Aceștia subliniază că închiderea fiecărei zile cu cursa World Superbike și festivitatea de premiere desfășurată în cadrul Paddock Show va permite fanilor să trăiască momentul de maximă intensitate sportivă chiar în inima paddock-ului.

„Această structură evidențiază ierarhia sportivă a campionatului, oferind în același timp un spectacol intens și coerent pe întreaga durată a programului”, se mai arată în comunicat.

Sezonul 2026 al Campionatului Mondial de Superbike este programat să debuteze în perioada 20–22 februarie, pe circuitul Phillip Island din Australia.