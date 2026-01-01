Cască inteligentă pentru biciclete electrice: Alpha Wave introduce un nou sistem de protecție și funcții conectate

Compania Also, cunoscută recent pentru lansarea bicicletei electrice modulare TM-B, își extinde portofoliul de produse prin prezentarea unei căști inteligente denumite Alpha Wave, concepută pentru a completa noul ecosistem de e-mobilitate al brandului. Produsul aduce în prim-plan un sistem de protecție inovator și o serie de tehnologii integrate, axate pe siguranță și conectivitate.

Bicicleta electrică TM-B, pentru care Alpha Wave a fost gândită ca accesoriu dedicat, utilizează un sistem „chain-by-wire”, în care pedalarea acționează un generator ce alimentează direct motorul electric sau încarcă bateria. Energia este recuperată și în timpul frânării, iar sistemul oferă un cuplu maxim de 180 Nm pentru asistență la pedalare până la 45 km/h sau funcționare exclusiv electrică până la 32 km/h. Autonomia declarată ajunge la 162 km, iar construcția modulară permite transformarea rapidă a bicicletei dintr-un model pentru o singură persoană într-un vehicul de transport cargo.

În acest context, casca Alpha Wave este prezentată ca o soluție de siguranță avansată. Elementul central al noii căști este Release Layer System (RLS), o alternativă la sistemul MIPS, dezvoltat pentru a reduce forțele de rotație transmise capului în cazul unui impact. În locul unui strat interior clasic, casca folosește panouri externe montate peste un strat de micro-rulmenți din policarbonat. La impact, un adeziv calibrat permite desprinderea controlată a panoului afectat, care se poate roti liber pentru a disipa energia rotativă înainte de detașarea completă.

Pe partea de ergonomie, Alpha Wave introduce sistemul de prindere HighBar, care înlocuiește clasica configurație în formă de „Y” cu ancore rigide și curele flexibile, ajustabile printr-un selector rotativ amplasat sub bărbie. Sistemul permite reglaje rapide și precise, inclusiv cu mănuși.

Casca este echipată cu iluminare LED integrată: două lumini frontale, una de 200 de lumeni cu rol de far și una de 75 de lumeni pentru iluminare auxiliară, precum și un stop spate care se sincronizează wireless cu sistemul de iluminare al bicicletei TM-B. De asemenea, Alpha Wave dispune de certificare IPX6 pentru rezistență la apă.

La nivel de conectivitate, casca include patru difuzoare protejate împotriva vântului și două microfoane cu anulare a zgomotului, permițând efectuarea de apeluri și redarea indicațiilor de navigație. Electronica este alimentată de o baterie internă, încărcată prin USB-C.

Prețul anunțat pentru casca Also Alpha Wave este de 250 de euro. Precomenzile urmează să fie deschise în perioada următoare, livrările fiind programate pentru începutul anului viitor.