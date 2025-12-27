Cei mai buni mecanici Yamaha din lume, premiați la World Technician Grand Prix 2025, organizat pentru prima dată după șapte ani

Ediția 2025 a World Technician Grand Prix (WTGP), competiția mondială dedicată tehnicienilor certificați Yamaha, a avut loc pe 19 noiembrie la sediul Yamaha Motor din Japonia, marcând revenirea evenimentului după o pauză de șapte ani cauzată de pandemia COVID-19. La competiție au participat 22 de tehnicieni din 19 țări și teritorii, fiecare calificat în urma etapelor regionale, care au concurat pentru titlul de „Cel mai bun tehnician Yamaha de motociclete din lume”.

Evenimentul din acest an a avut o semnificație specială, fiind organizat și ca parte a celebrării a 70 de ani de la fondarea Yamaha Motor. Rețeaua globală de vânzări a companiei acoperă 180 de țări și teritorii, iar pentru a asigura standarde unitare de service, Yamaha derulează programul internațional Yamaha Technical Academy (YTA). În prezent, aproximativ 35.700 de tehnicieni sunt certificați YTA la nivel mondial. WTGP, lansat în 2002, oferă acestora cadrul în care își pot demonstra abilitățile la cel mai înalt nivel.

Sub sloganul „Master Your Craft, Make Your Mark”, competiția din 2025 a fost transmisă pentru prima dată online, cu comentariu live. Participanții au concurat în două categorii – Sports Model și Commuter Model – iar evaluarea s-a desfășurat în două etape principale: abilități tehnice și relația cu clientul. Probele tehnice au inclus diagnosticarea defecțiunilor, reparații, verificări și inspecții finale pe motociclete pregătite special cu diverse probleme. Componenta de relaționare a evaluat capacitatea tehnicienilor de a explica clar și profesionist clienților lucrările efectuate.

Nivelul competiției a fost unul ridicat, cu diferențe minime între concurenți în ambele clase. În final, titlul la categoria Sports Model a fost câștigat de Liam Coffey din Regatul Unit, tehnician cu peste 25 de ani de experiență. La categoria Commuter Model, primul loc a fost obținut de Juan Cruz Lunad Rocha din Argentina. La ceremonia de premiere, Coffey a declarat: „A fost o onoare, dar și foarte stresant. M-am bucurat de experiență, însă sunt bucuros că nu va trebui să mai trec prea curând printr-o astfel de competiție.” La rândul său, Rocha a spus: „Este cea mai mare onoare din viața mea. A fost o competiție dificilă și cred că suntem cu toții cei mai buni dintre cei buni. Mulțumesc tuturor. Acest premiu este pentru familia mea Yamaha Argentina.”

Președintele Yamaha Motor, Motofumi Shitara, care a înmânat premiile, a subliniat importanța rolului tehnicienilor în relația cu clienții: „Obiectivul nostru este să oferim servicii care să depășească așteptările clienților, astfel încât aceștia să se bucure de experiența Yamaha în siguranță și confort și să aleagă Yamaha din nou. Rolul tehnicienilor este esențial. Sper ca fiecare dintre voi să ducă experiența acumulată aici înapoi în țările voastre și să deveniți modele pentru alți tehnicieni Yamaha. Aștept cu nerăbdare să ne revedem la următorul WTGP din 2027.”