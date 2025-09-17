CFMoto: aplicația RideSync rămâne gratuită în SUA, dar utilizatorii din Europa, inclusiv România, vor plăti abonament

CFMoto a emis un comunicat oficial pentru a lămuri situația legată de aplicația sa conectată RideSync, în urma zvonurilor privind introducerea unei taxe de abonament și în Statele Unite. Producătorul a confirmat că aplicația rămâne gratuită pentru proprietarii din SUA, însă în alte regiuni aplicația similară, Global Ride, a trecut la un model pe bază de abonament.

Zvonurile și clarificarea oficială

Discuțiile despre o posibilă taxă pentru serviciile RideSync au apărut după ce un cunoscut vlogger de motociclism, Yammie Noob, a afirmat în cadrul unui podcast că CFMoto ar urma să introducă un abonament pentru funcții precum analiza traseelor, monitorizarea stării vehiculului și scanarea sistemelor. Ulterior, acesta și-a corectat declarațiile, precizând că a confundat situația din SUA cu cea din Europa, unde este folosită aplicația Global Ride.

Ca răspuns la aceste zvonuri, CFMoto USA a transmis oficial:

„Această acuzație este FALSĂ. Aplicația CFMOTO RideSync® este gratuită pentru proprietarii din SUA, iar CFMOTO USA nu are – și nu a avut niciodată – planuri de a introduce o taxă de abonament, acum sau în viitor. Aceasta nu este o schimbare de politică cauzată de recentele discuții din presă; încă de la lansarea aplicației, CFMOTO USA a crezut într-o aplicație gratuită și accesibilă, ca o modalitate mai bună de a le permite clienților să profite la maximum de vehiculele lor.”

Situația în alte regiuni

În timp ce utilizatorii din SUA vor continua să aibă acces gratuit la RideSync, CFMoto a confirmat că aplicația Global Ride, utilizată în Europa și alte regiuni, a trecut la un model pe bază de abonament.

Un reprezentant al companiei a explicat:

„Pot confirma că, înainte de 15 august 2025, aplicația CFMOTO Ride oferea servicii gratuite proprietarilor de T-Box. La această dată, aplicația a trecut la un abonament plătit, care oferă mai multe opțiuni, cea mai completă având un cost de 44,90 euro (aproximativ 49,90 USD).”

Aplicațiile RideSync și Global Ride funcționează prin intermediul modulului T-Box, un dispozitiv conectat la motocicletă. În unele regiuni, T-Box este oferit standard, iar în altele este disponibil contra cost. Indiferent de modalitatea de achiziție, acesta este necesar pentru utilizarea aplicației Global Ride, iar utilizatorii actuali vor avea la dispoziție între 6 și 18 luni, în funcție de data activării, înainte ca plata abonamentului să devină obligatorie.